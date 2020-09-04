الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية اطلع من الرئيس المكلف على أجواء الاستشارات

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب الذي أطلعه على أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس لتشكيل الحكومة. أديب

بعد اللقاء، صرح الرئيس أديب إلى الصحافيين، فقال: "التقيت فخامة الرئيس ووضعته في أجواء الاستشارات النيابية التي اجريتها مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من اجل مواجهة التحديات الداهمة، وخصوصا تداعيات انفجار مرفأ بيروت والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية". أضاف: "قناعتي ورغبتي هي في ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من اجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ. واتفقت مع فخامة الرئيس على ان نبقى على تواصل، وانشاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الأمريكية: واشنطن تغادر منظمة الصحة العالمية في تموز 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستغادر منظمة الصحة العالمية في تموز 2021. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إن "الولايات المتحدة تعتزم إعادة توجيه تمويلها لمنظمة الصحة العالمية إلى برامج أخرى للأمم المتحدة بعد انسحابها في تموز المقبل". وأضافت الوزارة في بيانها، أنه "كجزء من انسحابها، اعتبارًا من 6 تموز 2021، ستبدأ الولايات المتحدة في استدعاء المسؤولين من مكاتب منظمة الصحة العالمية والبحث عن شركاء آخرين لتولي الأنشطة التي كانوا يديرونها". وتابعت أن الأموال التي كانت تخصصها واشنطن للمنظمة سوف "يتم إعادة توجيهها نحو بعض الجهات الأخرى التابعة الأمم المتحدة". كما أوضحت أن مشاركة الولايات المتحدة في "الاجتماعات الفنية والفعاليات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية سوف يتم اتخاذ القرار بشأنها وفقًا لكل حالة".

وكالة أنباء شينخوا

مدينة ييوو الصينية تشهد ارتفاعاً في عدد قطارات الشحن المتجهة إلى أوروبا

بلغ عدد قطارات الشحن المتجهة إلى أوروبا والتي غادرت مدينة ييوو بمقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين 529 قطاراً حتى يوم الأربعاء خلال هذا العام، متجاوزة عددها الإجمالي للعام الماضي، وفقاً لما ذكرته شركة ييوو تيانمنغ للاستثمار الصناعي، مشغل خدمات القطارات. ويبلغ طول خط الشحن، الذي يطلق عليه اسم "ييشينأو" باللغة الصينية (ييوو- شينجيانغ- أوروبا)، 13052 كيلومتراً، ويربط مدينة ييوو، مركز السلع الصغيرة الرئيسي في الصين بأوروبا. وغادر قطار يحمل 100 حاوية معيارية مكافئة بحجم 20 قدماً من الضروريات اليومية ومواد عيد الميلاد وسلع أخرى من ييوو بعد ظهر الأربعاء متوجها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، مسجلاً قطار الشحن الصيني الأوروبي الـ529 الذي غادر المدينة منذ الأول من يناير. وتظهر الإحصاءات الصادرة من شركة ييوو تيانمنغ للاستثمار الصناعي، مشغل خدمات القطارات أن قطارات الشحن الصينية-الأوروبية التي انطلقت من ييوو سلمت إجمالي 43802 حاوية معيارية مكافئة من البضائع خلال هذا العام، بزيادة سنوية قدرها 186.5 في المائة.