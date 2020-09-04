The New York Times

حلفاء ومسؤولون أميركيون سابقون يخشون أن يسعى ترامب إلى الانسحاب من حلف شمال الأطلسي خلال ولايته الثانية

خلال حوالى أربع سنوات، واظب الرئيس الأميركي ترامب على انتقاد منظمة حلف شمال الأطلسي علناً مطالباً أعضائها بدفع المزيد مقابل الدفاع الجماعي عن أوروبا. في السر، ذهب السيد ترامب إلى أبعد من ذلك وتحدث مراراً وتكراراً عن الانسحاب كلياً من التحالف العسكري البالغ من العمر 71 عاماً، وفقاً لأطراف مطّلعين على المحادثات.

ويبدو أن ترامب قد يحصل على فرصته في حال فوزه بولاية ثانية.

ساهمت الروايات الأخيرة لكبار مسؤولي الأمن القومي السابقين في إدارة ترامب في رفع منسوب القلق في كابيتول هيل وفي جميع أنحاء أوروبا. تأتي هذه الروايات لتضفي المزيد من المصداقية على سيناريو يمكن فيه للسيد ترامب أن يتحرك أخيراً لتقويض - أو حتى إنهاء - عضوية الولايات المتحدة في الناتو.

ويحذر هؤلاء المسؤولون السابقون من أن مثل هذه الخطوة ستكون واحدة من أكبر التحولات الاستراتيجية العالمية منذ أجيال وستشكّل انتصاراً كبيراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

The Guardian

ضغوط تمارس على ميركل لوقف مشروع "نورد ستريم 2" بعد حادثة تسميم نافالني

تتعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لضغوط داخلية متزايدة تهدف إلى إنهاء دعمها لمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 المشترك بين ألمانيا وروسيا بعد تأكيد تسميم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.

وقد دعا حزب الخضر الألماني المستشارة إلى استخدام مشروع البنية التحتية شبه المكتمل للضغط على الكرملين للرد على مزاعم بشأن ما وصفته ميركل بـ "إسكات" نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وقالت كاترين غورينغ إيكاردت، الرئيسة المشاركة لحزب الخضر في البوندستاغ: "محاولة القتل العلنية هذه من خلال المجموعات الشبيهة بالمافيا في الكرملين لا ينبغي أن تقلقنا فحسب، بل يجب أن تكون لها عواقب حقيقية".

وتابعت غورينغ قائلة "نورد ستريم 2 لم يعد مشروعاً يمكننا متابعة العمل عليه بشكل مشترك مع روسيا" مع العلم أنّ الحزب البيئي يحتل حالياً المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي بعد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعّمه ميركل والمنافس المحتمل لتشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة.

روسيا اليوم

أردوغان وميركل يبحثان التطورات في شرق المتوسط

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مكالمة عبر الفيديو، التطورات في شرق المتوسط على خلفية التوتر المستمر بالمنطقة.

وأفادت الرئاسة التركية، في بيان، بأنّ أردوغان وميركل بحثا "العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا والقضايا الإقليمية وفي مقدّمتها التطوّرات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وقال الرئيس التركي خلال الاتصال الافتراضي، حسب البيان، إنّ "اليونان وقبرص الرومية والدول المساندة لهما اتخذت خطوات صعدت حالة التوتر شرق المتوسط". وأضافت الرئاسة التركية أنّ أردوغان "أعرب عن ارتياحه من جهود ميركل الرامية للمساهمة في حل المشاكل في شرق المتوسط، التي تسبّبت بها اليونان والدول التي تدعمها عبر خطواتها المزعزعة للسلام الإقليمي". وتأتي هذه المكالمة على خلفية تصعيد التوتر في منطقة شرق المتوسط بسبب الخلافات بين اليونان وقبرص المدعومين من الاتحاد الأوروبي ومصر والإمارات من جهة، وتركيا من جهة أخرى، تتعلّق بقضايا عدّة بينها الأزمة في ليبيا والحدود البحرية وتبعية مكامن الطاقة. وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناءً على وجهات نظر متضاربة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية. وأجرت سفن تركيا مؤخراً عمليات المسح في المياه التي تطالب بالسيادة عليها اليونان وقبرص وتركيا، ووصفت أثينا هذه التحرّكات التركية بأنّها غير قانونية.