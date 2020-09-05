TL

واحد وثلاثون يوما مرت على زلزال المرفأ وجرح بيروت ما زال ينزف وقلب بيروت ما زال يقطر حزنا على أبرياء قضوا في منازلهم وأشغالها وجسد العاصمة ما زال يترنح من هول الفاجعة، وفيما اتحدت السواعد اللبنانية غداة الإنفجار.

المنار

كشف جديد اظهرته التحقيقات في حادثة كفتون الكورانية، وبنت خيوطا داعشية لخلايا كانت تستنهض نفسها في المنطقة، فكشفتها الحادثة حيث افتدى شباب كفتون الثلاثة بشهادتهم كل لبنان، وما ستعرضه المنار في سياق النشرة يظهر الكثير وفق اعترافات الموقوفين..

nbn

بعد شهر على زلزال المرفأ ما زالت هزاته الإرتدادية تنبض في كل إتجاه وحتى تحت الأنقاض معلنة إمكانية ولادة الأمل من رحم الألم ... وطائر الفينيق لا بد أن يبعث من رماد الحرقة والوجع ولو بعد حين...

mtv

علمت الـ mtv أن الكرسي الرسولي يجند كل طاقاته للأخذ بيد لبنان الى بر الأمان، إن البابا فرنسيس لا يتعاطى ببرودة مع اللبنانيين وهو يدرك عمق الجروح والضربات التي تقعدهم عن العمل البراغماتي السريع والمجدي بحسب المفاهيم الغربية.

NTV

في الرابع من أيلول أحيت بيروت نكبة الرابع من آب وقفت دقيقة صمت أدت التحية أذنت ورتلت رفعت يديها بالصلاة وصلبت على صدرها دعا الفاتيكان فاستجاب العالم : لأجلك نصلي. وفي ذكرى اليوم الثلاثين صلاة الغائب على السلطة وليس لجرح بسلطة ميتة إيلام.

OTV

شهر بالتمام والكمال على انفجار المرفأ، والتحقيق مستمر، محليا، وبدعم دولي، وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين على ان التحقيقات مستمرة والعدالة ستطبق على كل متسبب او مهمل، وهذا حق اللبنانيين الذين وحدتهم الكارثة وجمعهم الامل.

LBC

مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه انضم إلى جهود دفع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة ... ويتابع الخبر: وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين إن إيمييه على اتصال مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص القضايا التي تمت مناقشتها خلال زيارة ماكرون.

الميادين

أعلن وزير ​الاتصالات​ السوري أياد الخطيب، عودة خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس. وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الخطيب، انقطاع خدمة الإنترنت في بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل في الكابل الضوئي بين مدينتي حمص وطرطوس. وقال: "إن الورشات الفنية توجهت إلى مكان العطل لإصلاحه وإعادة الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة".

الجزيرة

أفيد أن ​وزير الخارجية​ الإماراتي عبدالله بن زايد بحث في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره المصري ​سامح شكري​ الوضع في منطقة شرقي المتوسط. ولفتت إلى أنه تم التباحث بـ"العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

العربية

قررت ​السلطات البحرينية​ السماح لمواطني ​مجلس التعاون الخليجي​ وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بـ"الدخول إلى البلاد"، مشيرة الى انه "يجب على القادمين إلى البلاد الخضوع لفحص PCR للكشف عن ​كورونا​ على نفقتهم الخاصة، وسيتعين على القادمين عزل أنفسهم ذاتيا لحين ظهور نتائج الفحص والتأكد من سلبيتها".