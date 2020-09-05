لبنان الحر

‏تفقد النائب ​زياد الحواط​، "مكان الحريق المندلع في بلدة جاج الجبيلية وتواصل مع مدير عام ​الدفاع المدني​ ومع المسؤولين في ​الجيش​ وطالبهم بزيادة عديد رجال الاطفاء والجيش من أجل محاصرة النيران التي تمتد بسرعة في جبل الصنوبر وتشكل خطرا على أهالي البلدة والجوار".

صوت لبنان

أُضيئت الشموع في بيت "الكتائب" المركزي في الصيفي، لمناسبة مرور شهر على انفجار مرفأ ​بيروت​، إجلالًا لأرواح الشهداء الّذين سقطوا وعلى نيّة شفاء الجرحى.

radio orient

لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "ليلة 4 آب، ذاك الشعور بالعجز أمام هول الكارثة.

اذاعة النور

تمنى ​الشيخ أحمد القطان​ رئيس جمعية " قولنا والعمل " لـ"رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​ أن يلقى تعاوناً من كل القيادات السياسية في ​لبنان​، وأن يتفقوا جميعاً على تاليف حكومة قوية تكون جامعة للبنانيين ومانعة للفتن وللإنهيار الإقتصادي".

صوت المدى

أشار الوزير السابق ​فادي عبود​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "اذا توقف دعم ​المحروقات​ تحديداً و​المازوت​ خصوصاً فأننا نتكلم عن صفيحة المازوت على ابواب الـ 60000 ل ل في بلد لا يستطيع انتاج كهرباء، مصيبة ستحل على المواطن وعلى ​الصناعة​ وعلى كلفة انتاج ​الكهرباء​ من ​المولدات​ التي سترتفع 3 اضعاف".