ندد الرئيس القبرصي بـ"عدوانية" تركيا، ودعا إلى إجراء محادثات لحل الخلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرا من أن التوتر المتصاعد يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس: "هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل. لذا نشهد توترا متزايدا، والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق",ودان أنقرة لما تقوم به من "استفزازات" و"انتهاكات للقانون الدولي" تخرق "المنطقة الاقتصادية الحصرية" لقبرص.

قال السفير التركي في باريس إسماعيل حقي موسى، إن الاتحاد الأوروبي غير مخوّل للنظر في التوتر الحاصل بين بلاده واليونان في شرق المتوسط.وأشار موسى إلى أنه "يجب على تركيا واليونان حل الخلاف بينهما بنفسهما، فهذا النوع من النزاعات موجود بين الدول الأخرى أيضا".

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن المحادثات التقنية بدأت بالفعل بين عسكريين يونانيين وأتراك، لوضع آلية تهدف إلى تجنب اصطدام سفنهما الموجودة بشرق المتوسط حاليا.ولكن المحادثات لم تفض إلى نتائج بعد.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن شعب بلاده لن يسمح بتقسيم وطنه، مهما كانت التحديات القائمة أمامه.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جن جنونه" أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية وعلى الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.وقال تشاووش أوغلو: "في ليبيا، دعمت فرنسا حفتر وارتكبت خطأ فادحا.. تبدلت الأمور وتغيرت التوازنات وانهزم حفتر وجن جنون ماكرون".

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تفقدت أحد الموقعين النوويين في إيران وأخذت عينات بيئية هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ,وأن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر في وقت لاحق خلال الشهرالحالي في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية.

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن طهران لا تنوي التفاوض مع واشنطن، مؤكدا أن بلاده أعلنت موقفها سابقا بشكل واضح.و "لقد أعلنا أنه إذا أدرك الأمريكيون أخطاءهم وأدركوا أنهم سلكوا الطريق الخطأ ضد إيران من خلال فرض العقوبات، فعليهم أن يقروا بأخطائهم وبكل شجاعة".

أفاد ممثلو الادعاء في رومانيا بالعثور على جثة القاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، بأحد فنادق العاصمة بوخارست بعد أن انتحر بالقفز من الطابق الخامس بالمبنى.وقالت وحدة الادعاء في بوخارست، التي أنهت عملها في القضية إن منصوري، البالغ 52 عاما وتم العثور عليه ميتا يوم 19حزيران، كان النزيل الوحيد في الفندق، وأضافت أنه "سقط من الطابق الخامس... من ارتفاع 20 مترا واصطدم بالطابق الأرضي ليلقى حتفه على الفور".وفر منصوري من تهم فساد في إيران العام الماضي، وهو أحد عدة قضاة متهمين في محاكمة كبرى.

أيدت محكمة استئناف في هولندا حكم الإدانة الصادر بحق الزعيم اليميني المتشدد خيرت فيلدرز بتهمة إهانة جماعية للمغاربة. وصرح القاضي جي. إم. راينكينغ بأن المحكمة قررت إبقاء هذا الحكم وتعتبر أنه تم الإثبات أن فيلدرز مسؤول عن توجيه إهانة جماعية خلال تجمع نظم في لاهاي عام 2014، عندما دعا الحشد إلى "تقليل عدد المغاربة" المتواجدين في البلاد.

صرحت وزارة العدل الألمانية بأنها قبلت طلب روسيا الحصول على المساعدة القانونية في التحقيق في قضية الناشط والمدون الروسي أليكسي نافالني.

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ليس لدى موسكو ما تخفيه فيما يخص قضية الناشط، ألكسي نافالني، مشيرا إلى أن ألمانيا تعهدت بتوضيح موقفها لروسيا حول هذا الموضوع.

كشف موقع "PlaneRadar" الخاص بتتبع حركة الطيران، تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية قادرة على حمل اسلحة نووية قرب شبه جزيرة القرم الروسية.وقال الموقع إن قاذفتين من نوع " Boeing B-52H Stratofortress"، تابعتين للقوات الجوية الأمريكية، أقلعتا من قاعدة "فيرفورد" وحلقتا عبر هولندا وألمانيا وبولندا واقتربتا من شبه جزيرة القرم من جهة المجال الجوي الأوكراني.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 43 طائرة أجنبية قامت بنشاط استطلاعي قرب الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير، حسبما نقلت صحيفة "النجم الأحمر" الرسمية التابعة للوزارة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أكثر من مرة عن اعتراض الطائرات الروسية لطائرات استطلاع وقاذفات لدول الناتو فوق مياه البحر الأسود والبلطيق وبحر بارنتس.

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هناك دولا من خارج "منظمة شنغهاي للتعاون" و"رابطة الدول المستقلة" و"منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، تصنع أسلحة بيولوجية.ودعا دول المنظمتين ، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حيال هذه التهديدات.