أوقفت السلطات السورية الصحفي كنان وقاف وأكد قاضي التحقيق أن لا أسباب جنائية وراء توقيف الصحفي وقاف المعتقل في سجن طرطوس، لكن قائد شرطة المدينة أكد إن التهم لاتتعلق بالنشر، بل بسبب قيادته سيارة مهربة وتخلفه عن الجيش,ومن جانبه، قال القاضي علي مرعوش إن توقيف الصحفي السوري جاء على خلفية إعادة نشر مادة كان نشرها في صحيفة "الوحدة" الحكومية، على صفحته الشخصية، وقال إن بعض التعليقات على المادة حوت اتهامات لبعض الأشخاص الوارد ذكرهم في التحقيق المنشور في الصحيفة وفيه ما يمكن تصنيفه ضمن جرائم القدح والذم.

أصيب 4 جنود من الجيش اليمني التابع لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتدمير الية،في غارات لطائرات مسيرة مجهولة في محافظة أبين جنوبي اليمن,وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرتين مسيرتين مجهولتين نفذتا غارتين على الجيش في منطقة شقرة الساحلية بمديرية خنفر شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها أفضت لضبط عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على رجال الأمن العام في محافظة الكرك وأظهر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من الأشخاص وهم يعتدون على مركبة تابعة للأمن العام في محافظة الكرك بعد حملة أمنية لتنفيذ أمر إغلاق المحال التجارية.

وقع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حميدتي، ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، على اعلان مبادئ قائم على فصل الدين عن الدولة.كما نص الاتفاق على ضرورة أن يضمن القانون في السودان تساوي الجميع في الحقوق السياسية والاجتماعية.و تم التأكيد على ضرورة بناء دولة ديمقراطية تضمن المساواة للجميع وتستند إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتضمن حرية الاعتقاد والضمير.

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية بأن مواطنين ليبيين رفعا دعوى قضائية ضد قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر في الولايات المتحدة، قائلة إنهما يحملان حفتر مسؤولية مقتل أقربائهما,وتم رفع الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية من قبل المواطنين الليبيين سليمة جبريل وعلي عبدالله حمزة.

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مع الحكومة الأوكرانية التعاون المشترك في مجالات عدة بينها التسليح ومكافحة الإرهاب.