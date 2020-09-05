الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

قالت أنه يبدو أنّ هناك تبايناً في تقدير وضع المحروقات في لبنان، البعض يعتبر اننا مقبلون على أزمة حادة والبعض الآخر يؤكد أنّ المخزون المتوفر كاف، وانّ هناك بواخر محمّلة بالمحروقات ترسو قبالة الشاطئ، وأنّ بدء إفراغها رهن توقيع الوزير المعني. ونقلاً عن عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس قوله ل"الجمهورية": هناك أزمة ولا أزمة. ففي المدى القريب لا أزمة ومنشآت النفط لديها محروقات وتُسلّم التجّار، لكننا متخوفون من أزمة بعد رفع الدعم أي بعد 3 اشهر.

اللواء/ علي شندب

أوضح أن تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية، بدا بمثابة كلمة سر انصاعت غالبية الكتل السياسية الى الالتزام بها، ما أدى نسبيا الى كسر حلقات الجمود المستحكمة بالواقع اللبناني المأزوم والمهزوم. كما بدت خارطة الطريق او المبادرة الفرنسية، بمثابة البيان الوزاري الذي التزمت الكتل السياسية بتطبيقه واعتماده أمام الرئيس الفرنسي الذي غامر بوضع رأس ماله السياسي على الطاولة، والذي استخدم لغة التهديد والوعيد والعقوبات التي يفهمها قادة هذه الكتل السياسية جيدا، وأدمنوا على الانصياع لها والالتزام بها.

الأخبار/ عبد الكافي الصمد

قال: يتضّح أن "نبوءة" الوزارة قد صدقت سواء كان تحليلها للارتفاع المتوقع للإصابات دقيقاً أو لا، مع "قفز" أعداد المُصابين في مدينة طرابلس، لتحتل المرتبة الرابعة في لبنان لجهة أعداد المُصابين. وهذه المعطيات تأتي فيما لا تتوفر في المدينة التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس على صعيد القطاع الاستشفائي والصحي، كما سائر المناطق، فيما لا يبدو أن جهوداً تُبذل في المنطقة لمنع تفاقم الكارثة عبر التشدّد في إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

الأخبار/نقولا ناصيف

قال أن التكتم الذي يحوط بمفاوضات تأليف الحكومة، ثم في ضوء ما رشح عن الاجتماع الأول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يوحي أن البلاد ربما مقبلة على حكومة لا تشبه الكتل الرئيسية التي اعتادت صنع الحكومات، بعضلات فرنسية هذا الاستثناء.

الشرق/ يحي جابر

أوضح أن لبنان امام جملة استحقاقات، جديدها تشكيل الحكومة الجديدة ، برئاسة الرئيس المكلف، الدكتور مصطفى اديب، الذي يواجه ما بدأ يظهر على ارض الواقع من رغبات الاحتفاظ ببعض الحقائب، قد تعيق ولادة الحكومة لبعض الوقت، وهو الذي يستند الى ضمانات وتعهدات فرنسية، رفيعة المستوى، حددها الرئيس ايمانويل ماكرون، وتجاوبت معها القوى السياسية و الكتل النيابية، التي اشيع انها اخذت على نفسها "عدم وضع اية شروط، لا في التوزير ولا في توزيع الحقائب" خصوصا وان الرئيس الفرنسي لم يتردد خلال لقاء قصر الصنوبر، مع رؤساء الكتل النيابية، في التشديد على "ان شراكتهم في الحكومة العتيدة، هي شراكة الزامية، ولا مفر منها، والا فإنها ستكون خارج ما تم التوافق عليه".