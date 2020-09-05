روسيا اليوم

تقرير رسمي يكشف سر "قوة" اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

نشرت مجلة "The Lancet" النتائج الرسمية للمرحلتين الأوليتين من تجارب لقاح "سبوتنيك V " الروسي ، الذي طوره مركز "غامالي" الوطني للأوبئة وعلوم الأحياء الدقيقة. وتشير البيانات الأولية إلى أن اللقاح يؤمن استجابة جيدة للأجسام المضادة ولا يسبب آثارا جانبية خطيرة. التجارب استغرقت 42 يوماً وتألفت من مرحلتين، تضمنت كل منهما 38 متطوعاً بالغاً يتمتع بصحة جيدة. وجرى في المرحلة الأول اختبار مكونات اللقاح المرشح للتأكد من سلامتها، وفي المرحلة الثانية، تم تحديد ما إذا كان اللقاح سيحرض الاستجابة المناعية المطلوبة. لقاح "سبوتنيك V" يتألف من زوج من المكونات، ويتضمن اثنين من ناقلات الفيروسات الغدية، الفيروس الغدي البشري المؤتلف من النوع 26 "rAd26-S" والفيروس الغدي البشري المؤتلف من النوع 5 "rAd5-S"، والذي تم تعديله للتعبير عن بروتين "السارس-2 – كوف". تم استخدام هذه الأنواع من ناقلات الفيروس الغدي المؤتلف لفترة طويلة، وقد جرى تأكيد سلامتها في العديد من البحوث السريرية، فالفيروسات الغدية فيها واهنة، ولا يمكن أن تتكاثر في الخلايا البشرية.

روسيا اليوم

أردوغان: لا مطامع لنا بحقوق أحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "النضال الذي تبذله تركيا راهنا، يهدف لصون حقوقها شرق البحر المتوسط"، نافيا وجود أي مطامع لها بأراض أخرى. وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها، في حفل تخريج طلاب معهد القوات الحربية بجامعة الدفاع الوطنية، في إسطنبول، إنه "ليس لدينا أي مطامع بأراضي وحقوق الآخرين، ولا المساس بكرامتهم، نضالنا يصب ضمن مطلب وحيد، هو صون وطننا وحقوقنا والامتثال لما تمليه قوانينا، وضمان احترام الآخرين لكرامتنا".

روسيا اليوم

النمسا: لا يجوز فرض عقوبات على روسيا دون أدلة

صرح وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، بأنه لا يمكن فرض عقوبات على روسيا دون وجود أدلة فيما يتعلق بضلوعها في "تسميم" المعارض أليكسي نافالني، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات. وقال الوزير في حديث صحفي: "كل الإجراءات ممكنة هنا، فللاتحاد الأوروبي نظام عقوبات بشأن انتشار الأسلحة الكيمياوية. واعتماداً على نتيجة التحقيق، سنتفق على العقوبات النهائية. لكن بطبيعة الحال لا يمكننا إعلان العقوبات دون دليل. نحتاج إلى معرفة من يتحمل مسؤولية الحادث". وحسب شالنبرغ، فإن الصورة التي تظهر حالياً تشير إلى "نوع من ضلوع أجهزة حكومية" في قضية نافالني، معتبراً أن تسميمه ليس شأنا داخلياً بحتاً لروسيا.