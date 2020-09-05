الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعين لمتابعة ملفات الإغاثة والمساعدات في المنطقة المنكوبة من بيروت واستقبل كوبيتش

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، اجتماعين متتاليين لمتابعة ملفات الإغاثة والمساعدات في المنطقة المنكوبة من بيروت، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة العميد الركن سامي الحويك. وضم الاجتماعان الوزراء: زينة عكر، محمد فهمي عماد حب الله، رمزي المشرفية، حمد حسن، طارق المجذوب، ماري كلود نجم، عباس مرتضى، شربل وهبي، دميانوس قطار، ريمون غجر، غادة شريم، طلال حواط، لميا يمين، فاتينيه أوهانيان والمستشار خضر طالب. كما استقبل الرئيس دياب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش.

الوكالة الوطنية للإعلام

وقفة رمزية تخللتها دقيقة صمت عن ارواح الشهداء لمناسبة مرور شهر على انفجار المرفأ

قرعت أجراس الكنائس ورفع الاذان عند السادسة وسبع دقائق وقدم الجيش التحية للشهداء الذين سقطوا في ذكرى مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت. ووقف المواطنون في بيروت ومختلف المناطق دقيقة صمت، تضامنا مع الجرحى والمنكوبين الذين فقدوا احباءهم ومنازلهمم. كما شارك الزملاء في "الوكالة الوطنية للاعلام" في مكاتبهم، بهذه الوقفة الرمزية التضامنية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو تؤكد ضرورة تسوية الوضع في بيلاروسيا دون تدخلات خارجية

أعلن نائب وزير الخارجي الروسي، ألكسندر غروشكو، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، ضرورة تسوية الوضع في بيلاروسيا دون تدخلات خارجية في العملية السياسية في البلاد. تمّ خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأيضاً تم بحث عدد من المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، من بينها الوضع في بيلاروسيا. وركز الجانب الروسي على أهمية تسوية الوضع في بيلاروسيا بواسطة البيلاروس أنفسهم في إطار القانون، وبدون تدخل خارجي في العملية السياسية في البلاد". يذكر أنه سبق، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها. وبالإضافة إلى ذلك، وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروسيا لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، وكما يزعم في الاتحاد الأوروبي، لتزوير نتائج الانتخابات.

وكالة أنباء شينخوا

سفير الصين لدى الولايات المتحدة: الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى استلهام روح التعاون من الحرب العالمية الثانية

قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي، إن الصين والولايات المتحدة "بحاجة إلى استلهام روح التعاون من الحرب العالمية الثانية، والتكاتف في مواجهة الأعداء المشتركين في العصر الجديد". أدلى السفير الصيني بتلك التصريحات عبر مقطع مصور قصير نشره اليوم على حسابه على موقع "تويتر"، احتفالاً بالذكرى الـ75 لانتصار الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية ضد الفاشية. وأوضح السفير الصيني أن الصين والولايات المتحدة حاربتا خلال الحرب العالمية الثانية جنباً إلى جنب، من أجل تحقيق السلام والعدل على الساحة الآسيوية، وتركا "علامة لا تُمحى في التاريخ المشترك للبلدين"، مضيفاً أنه منذ ذلك الوقت، أصبحت النمور الطائرة والجنرال كلير شينو والجنرال جوزف ستيلويل، أسماء شهيرة في الصين". وتابع السفير "تلقيت رسائل من بعض عناصر غارة دوليتل، قالوا فيها بامتنان عميق، إنهم حينما قاموا بعمليات هبوط اضطراري في الصين بعدما أغاروا على طوكيو، عرّض المواطنون الصينيون أنفسهم للخطر في سبيل إنقاذهم، وقدموا تضحيات بالغة من أجل ذلك. هذا الجزء من التاريخ لا يمكن نسيانه". ولفت الدبلوماسي الصيني البارز إلى أن الصين، بوصفها أولى الدول التي وقعت ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كرست نفسها دوما لحماية النظام العالمي والإسهام في بنائه.