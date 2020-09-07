الشرق الأوسط

25/8/2020

نفاذ البطارية سريعاً أبرز مؤشرات تعرض الهاتف للقرصنة

إذا حدث أن لاحظتم أنّ نسبة الطاقة في بطاريتكم انخفضت بسرعة أو أنّ معدّل استخدام البيانات المستخدمة ارتفع بشكل مفاجئ، فهذا قد يعني أنّ جهازكم؛ سواء كان " آي أو إس" أو "أندرويد"، تعرّض للاختراق. ومن منظور الهجوم، فهناك طرق كثيرة ومختلفة تستطيع البرامج الخبيثة من خلالها اختراق الجهاز.

2/9/2020

شجرة عمرها 10 ملايين سنة تكتشف معدلات رطوبة قياسية

في رحلة استكشافية إلى هضبة الإنديز" الوسطى في جنوب بيرو، اندهش باحثون من معهد سميثسونيان لأبحاث المناطق المدارية (Stri) في بنما عند العثور على شجرة أحفورية ضخمة بقدر عمرها بــ ـ10 ملايين عام مدفونة في الشهل العشبي البارد. وتقول الباحثة الرئيسية بالدراسة " تكشف هذه الشجرة ومئات عينات الأخشاب الأحفورية، وأوراق الشجر، أنه عندما كانت هذه النباتات على قيد الحياة، كان النظام البيئي أكثر رطوبة، حتى أكثر مما توقعته النماذج في الماضي، لأن درجات الحرارة كانت أعلى عندما ترسبت هذه الأحافير. وفي مقارنة بين الماضي والحاضر ذهب الفريق البحثي إلى أنه بحلول نهاية هذا القرن، فإن التغيرات في درجات الحرارة وتركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ستقارب مرة أخرى الظروف قبل 10 ملايين سنة.

3/9/2020

سمَ نحل العسل يقتل خلايا سرطان الثدي

يمكن لسم نحل العسل الأوروبي ان يكون "فعالا بشكل ملحوظ" في قتل خلايا سرطان الثدي التي يصعب علاجها، حسبما أعلنه باحثون في غرب أستراليا. وكانت الدراسة التي أجراها "معهد هاري بيركينز للأبحاث الطبية"، قد استخدمت السم من 312 نحلة منتجة للعسل ونحلة طنانة للتحقق من مدى خصائصه المضادة للسرطان، حسب وكالة الانباء الألمانية.

3/9/2020

انتاج جلد صناعي يتفاعل مع الألم

طوّر باحثون استراليون جلدا صناعيا الكترونيا يتفاعل مع الالم تماما مثل الجلد الحقيقي، مما يفتح الطريق امام أطراف صناعية أفضل وروبوتات أكثر ذكاء وبدائل غير جراحية لمشاكل الجلد. ويمكن للجلد ان يحاكي استجابة ردود الفعل شبه الفورية للجسم، ويتفاعل مع الأحاسيس المؤلمة بنفس سرعة الإضاءة التي تنتقل بها الإشارات العصبية الى الدماغ.

ويجمع الجلد الجديد الذي تم تقديمه كبراءة اختراع مؤقتة، بين ثلاث تقنيات كانت رائدة سابقا وحاصلة على براءة اختراع، وهي الكترونيات قابلة للمط تجمع بين مواد الاكسيد والسيليكون المتوافق حيوياً لتقديم الكترونيات شفافة وغير قابلة للكسر ويمكن ارتداؤها. والطلاءات المتفاعلة مع درجات الحرارة، وهي طلاءات ذاتية التعديل ارق ألف مرة من شعرة الانسان، وذاكرة محاكاة الدماغ، وهي خلايا ذاكرة الكترونية تحاكي الطريقة التي يستخدم بها الدماغ الذاكرة طويلة المدى لاسترجاع المعلومات السابقة والاحتفاظ بها.

الجمهورية

1/9/2020

تحديات محتملة قد تواجه لقاح كورونا

عندما يطرح لقاح لفيروس كورونا في السوق، سيحتاج الناس على الأرجح الى جرعتين، وليس جرعة واحدة – وقد يتسبب ذلك في مشاكل حقيقية بعض المشاكل المحتملة لوجستية، وتشير الصعوبات في شراء مجموعات الاختبار والمعدات الوقائية الى مشكلات سلسلة التوريد التي يمكن أن تصيب أيضاً توزيع جرعات مزدوجة من اللقاحات في بلد بأكمله.

المخاوف المحتملة الأخرى أكثر إنسانية فإقناع الناس بالحضور للحصول على لقاح ليس لمرة واحدة بل لمرتين، يمكن أن يكون مهمة هائلة.

وقالت الدكتورة كيلي مور أستاذة السياسة الصحية في جامعة فاندربيلت: ليس هناك شك في أن هذا سيكون أكثر برامج التطعيم تعقيداً وأكبرها في تاريخ البشرية، وسيتطلب ذلك مستوى من الجهد ومستوى من التطور لم نجربه من قبل، وليس من المستغرب أن لقاح فيروس كورونا سيحتاج على الأرجح إلى جرعتين، تتطلب العديد من اللقاحات، بما في ذلك لقاحات الأطفال ضد جدري الماء والتهاب الكبد الوبائي وغيرها.

ولا يقتصر الأمر على إنتاج اللقاحات نفسها، إذ يبدو أنه سيكون من الصعب جعل غالبية الأميركيين يحضرون مرة واحدة للحصول على لقاح ناهيك عن مرتين، فوفقاً لاستطلاع أجري هذا الشهر، قال 40% من الأميركيين إنهم لن يحصلوا على اللقاح حتى لو كان مجانياً وسهل الحصول عليه.

نداء الوطن

2/9/2020

حافلة صينية تُقدّم دليلاً على انتشار كورونا عبر الهواء

أفاد بحث نُشر أن شخصاً في حافلة صينية سيئة التهوئة أصاب عشرين راكباً بفيروس كورونا على الرغم من أن كثير بين لم يجلسوا قربه. المقال المنشور في مجلة الجمعية الطبية الأميركية لطلب الداخلي يتحرى خطر العدو المحمولة عبر الهواء من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الركاب. وتكمن العلماء من تحديد مكان جلوس الركاب الآخرين، وأجري فحص لهم للتحري بشأن إصابتهم بالفيروس، أذ تم تأكيد إصابة 23 من أصل 68 راكباً في وقت لاحق كانوا في الحافلة نفسها. وما تجدر ملاحظته أن المرض أصاب أشخاصاً في مقدمة الحافلة وفي المقاعد الخلفية خارج محيط متر إلى مترين. تقول السلطات والخبراء إنها المسافة التي تنتقل عبرها القطيرات المعدية. كما أشار الباحثون إلى أن مكيف الهواء أعاد ببساطة تدوير الهواء داخل الحافلة، الأمر الذي ساهم على الأرجح في انتشار الفيروس.