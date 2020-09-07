الجمهورية/ فادي عبود

رأى أن على جميع اللبنانيين وجميع أصدقاء لبنان، الذين يريدون مساعدته للخروج من محنته: لا خلاص للبنان من دون الشفافية، اجعلوا الشفافية المطلب الأول قبل الشروع في أي إصلاحات أو مساعدات، لدينا فرصة تاريخية اليوم لا تضيّعوها لأن الشفافية اليوم هي عنصر أساسي لإعادة الثقة بلبنان ولإثبات أننا جدّيون في الإصلاح وتغيير النهج الذي كان سائداً.

الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصادر سياسية قولها إنّ الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب يقوم بدراسة السير الذاتية لكل وزير مرشح وبكل دقة، وهنالك أسماء كفوءة جداً في متناول يده طرحها بعض المعنييّن، وبعيدة عن كل الأسماء المسرّبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بإخفائها عن الإعلام رافضاً أي تسريبة، لكن بعد الانتهاء من دراسة سيرتها ستتم مناقشة تلك الأسماء مع المعنييّن، على أن تكون ضمن التوازن الطائفي والمناطقي كيلا يحصل أي إشكال، أو استفزاز لأحد لأن الدكتور مصطفى أديب آت للعمل وليس للنكايات، كما يهمه أولاً وأخيراً أن تكون طائفته راضية عنه، كما أنّ أديب مهتم أيضاً برضى الشارع اللبناني عنه بصورة عامة، وخصوصاً الثوار المنتفضين الذين يطالبون بأدنى حقوقهم كمواطنين.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط سياسية مطلعة، أن الأجواء المحيطة بعملية تشكيل الحكومة، تتّسم بالإيجابية حتى الآن، على الرغم من عدم حصول تقدم سريع بالنسبة لتحديد فريق العمل الذي سيتولى مهمة الإنقاذ والإصلاح، في ضوء تأكيد كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف الدكتور مصطفى أديب على وجوب أن يكون هذا الفريق متجانساً من أجل تطبيق أجندة العمل التي يشترط المجتمع الدولي على لبنان تطبيقها تدريجياً، مع برمجة زمنية للإصلاحات. فإن خط التواصل مفتوح ما بين المرجعيات السياسية من أجل أن تحظى الحكومة العتيدة بدعم الشارع انطلاقاً من الوجوه الجديدة التي ستضمها، كما من خلال برنامج العمل الذي ستضعه وتعمل على تنفيذه من دون أي تأخير. وتكشف هذه الأوساط أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اطلاع بما يجري في لبنان من مشاورات على الصعيد الحكومي، وهو يحثّ كل الأطراف السياسية على الانخراط في عملية تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي تمكّن لبنان من الحصول على دعم قوي للخروج من أزمته.

اللواء/غاصب المختار

نقل عن مصادر متابعة لتشكيل الحكومة قولها إن الرئيس المكلف مصطفى أديب، يواصل اتصالات بعيدة عن الأضواء مع القوى السياسية لاستمزاج رأيها في التشكيلة الحكومية، من أجل تحديد الأطر الكبرى للتشكيل المتعلقة بعدد الوزراء وتوزيع الحقائب على الطوائف. وأضافت هذه المصادر أن هذا الأسبوع يُفترض أن يكون حاسماً في بلورة الكثير من الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة، لأن ما قيل عن مهلة محددة لتشكيلها بأسبوعين تكاد تنقضي، هذا إذا كان صحيحاً ما قيل عن مهلة الأسبوعين.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

قالت إن البحث في تشكيل الحكومة لا يزال يتمحور حول العناوين الرئيسية من دون الدخول في التفاصيل. كما يحاول الرئيس المكلف مصطفى أديب تكريس ثوابت حكومته وعناوينها الرئيسية والتمثيل السياسي وحجمه والتوازنات الداخلية. كلها أمور لم تحسم بعد للعبور إلى مربع الأسماء والوزارات. فالبحث الأولي عددياً لا يزال يتأرجح بين 14 وزيراً و24 أو 20 كحل وسط، ومثل هذا البحث يخضع لصحة التمثيل الطائفي والسياسي. وهذا يعني أن أسماء كثيرة باتت في التداول كوزراء محتملين تفتقر إلى الدقة.