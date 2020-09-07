وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره المالطي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه بالقاهرة، وزير خارجية مالطا، ايفاريست بارتولو، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بأن الجانبين "تبادلا الرؤى حول التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، وكذا آخر المُستجدات على صعيد الساحة الليبية".

وأضاف البيان "أكد الوزير شكري في هذا الصدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والإرهابيين والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مع العمل نحو التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس: تركيا مستعدة لكل الاحتمالات في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا مستعدة لجميع الاحتمالات والعواقب في قضية شرق المتوسط.

وأوضح أردوغان في مراسم افتتاح مستشفى في اسطنبول، "مستعدون لجميع الاحتمالات وجميع العواقب"، مشيراً إلى أن بلاده "لديها قوة سياسية واقتصادية وعسكرية تمكنها من تمزيق الخرائط والوثائق غير الأخلاقية التي يفرضها الآخرون".

دخلت تركيا وحليفتها في الناتو، اليونان، في خلاف ممتد بشأن موارد الطاقة في المنطقة، في الوقت الذي تعارض فيه أنقرة جهود التنقيب من جانب عدة دول دون مشاركتها.

وذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن اليونان رفضت مبادرة الناتو، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات في المياه المتنازع عليها على الرغم من موافقة تركيا.

وكالة الأناضول

العراق والأمم المتحدة يبحثان التعاون لإنجاح الانتخابات المبكرة

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، سبل التعاون بين الجانبين لإنجاح انتخابات برلمانية مبكرة، تتسم بـ"المصداقية والنزاهة".

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر الحكومة وسط بغداد، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي وتلقت الأناضول نسخة منه.

وفي نهاية تموز/يوليو الماضي، حدد الكاظمي 6 حزيران/يونيو 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة في البلاد، متعهداً بأن حكومته ستعمل على إجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير وسطوة السلاح.

وقال البيان إن الكاظمي وبلاسخارت بحثا "آخر الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة".