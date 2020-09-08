TL

ليته لم يعقد مؤتمره الصحافي. ليته لم يدع الطلاب إلى صفوفهم. ليته أخذ في الحسبان الكورونا وأعطى الطلاب مهلة حتى رأس السنة فترة اللقاحات. ليته يعلم أن بدء العام الدراسي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي صادم لأهالي الطلاب.

المنار

أي نموذج يريده اللبنانيون، الهندي أم الصيني؟ والفرق بين النموذجين في الدولتين الاكبر من حيث عدد السكان كلمة واحدة "الالتزام". فالصين اتخذت قراراً رسمياً وشعبياً بالمواجهة، فكادت أن تلامس صفر اصابة في كورونا، فيما التفلت في الهند يقربها من المرتبة الاولى، واذا استمرت على هذا المنوال فقد تطيح بالولايات المتحدة الاميركية.

nbn

أمام تحد مع الوقت يقف لبنان بعدما إنقضت نصف المهلة المعلنة للتشكيل الحكومي.

الرئيس المكلف مصطفى أديب تابع إتصالاته بعيدا من الإعلام قبل أن يحمل مشروع صيغة أولية إلى بعبدا خلال الساعات المقبلة علما أن النقاش بين أديب ورئيس الجمهورية لم يصل إلى مرحلة طرح الأسماء.

mtv

الصيدليات تطلق جرس الانذار وادوية كثيرة تفقد من الاسواق. الدعم يسقط عن بعض السلع ما نشر الفوضى والضياع. أسعار الكتب المدرسية تطرح اكثر من تحد على الأهل. إنها الصورة اجتماعياً واقتصادياً.

NTV

ما يعرفه الرئيس المكلف جيداً أن عين الأليزيه عليه، و"ممنوع الغلط "، فهل يتعلم من التجربة الفاشلة للحكومة السابقة ؟ أو يقع في المحظور ذاته؟

OTV

من هو الخاسر إذا نجحت عرقلة المشاريع؟ على هذا السؤال البسيط، ينبغي أن يجيب اليوم كل شعب لبنان.

LBC

صحيح أن أيلول استعار من آب اللهاب اسبوعين من الحرارة المرتفعة، لكن طرفه مبلول بكم هائل من الملفات والأزمات، في غياب من يعالج، لأن السلطة التنفيذية في يد مصرّفي الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولأن الحكومة الجديدة مازالت قيد الإعتقال.

الميادين

نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية السنوسي الحليق الزوي يعلن عن أن اجتماعات جنيف للتسوية الليبية ستنطلق يوم 17 ايلول.

الجزيرة

كشف العراق عن دبابة جديدة محلية الصنع أطلق عليها "كفيل-1" (kafil-1)، وهي نسخة معدلة ومحدثة بشكل كبير من الدبابات القديمة من طرازي "تي-55" سوفيتية الصنع، و"تايب-59" الصينية.

العربية

قال رئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين خلال استقباله وفداً روسياً يرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن النظام عازم على مواصلة العمل مع الروس بغية تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما، بما في ذلك إنجاح الاستثمارات الروسية في سوريا.