لبنان الحر

جال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في سرايا طرابلس وعقد إجتماعاً مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا. ولفت إلى أنّ عدد الإصابات بكورونا في طرابلس، إلى تزايد وعلينا الوقوف إلى جانبها".

صوت لبنان

أكد النائب فادي علامة أنّ "الجميع أبدى استعداداً كاملاً للتّعاون مع الرئيس المكلّف مصطفى أديب للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى أنّ "أديب يعمل بصمت على جوجلة الأفكار لتحديد حجم الحكومة وطبيعة عملها وتوزيع الحقائب".

radio orient

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنّها تذكر المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يومياً من قبل نقابة الصرافين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية : 384248/ 01 - 384247 /01 - 384215/ 01 و384211 /01

اذاعة النور

عقد اجتماع في بعلبك لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشفة في بلدتي النبي شيت وسرعين، حضره رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي ونائبه أحمد شكر، نائب رئيس اتحاد بلديات شرقي بعلبك ممثلاً بلدية سرعين الفوقا عطريف شومان، رئيس دائرة منطقة بعلبك في مؤسسة مياه البقاع علي نون، رئيس قسم الصيانة والتوزيع في الدائرة علي مشيك، نائب مسؤول تشغيل الآبار المهندس حسن الموسوي، ومعاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخرالدين.

صوت المدى

توجّه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالشكر إلى كل الدول التي قدّمت ​مساعدات​ بعد الانفجار الذي ضرب المرفأ في الرابع من آب، بالقول "من قلب كل لبناني نشكركم على دعمكم لقلب لبنان".