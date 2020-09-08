قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال استقباله وزير خارجية سويسرا، إغناسيو كاسيس، إن ترامب أخطأ في حساباته تجاه إيران، وأن الرئيس الأمريكي كان يعتقد بإمكانية إخضاع إيران عن طريق الضغط والحرب الاقتصادية بغضون ثلاثة أشهر، وأن واشنطن تسعى منذ سنوات لإسقاط النظام الإسلامي والتدخل في شؤون إيران. وشدد على أن بلاده التزمت ولا تزال بالقوانين الدولية والاتفاقات متعددة الجوانب.

أفاد وزير الخارجية السويسري بأن بلاده مطلعة على المشكلات الناجمة عن العقوبات الأمريكية على الشعب الإيراني. وأكد بأن سويسرا فعلت القناة المالية السويسرية لحل مشكلات العقوبات الأمريكية، موضحاً أنهم سيبذلون المزيد من الجهود كي تكون القناة أكثر فائدة لإيران.أكد وزير الخارجية السويسري خلال لقلئه بنظيره الايراني "التزام بلاده بالاتفاق النووي وتوسيع العلاقات في جميع الأبعاد".

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثروات تركيا، ومقدرات شعبها. وقال "الذين لم يتمكنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد".

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن بلاده تعتزم شراء أسلحة وتعزيز الجيش وتحديث صناعتها الدفاعية مع تصاعد التوتر مع تركيا بسبب التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.وان رئيس الوزراء ميتسوتاكيس سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كورسيكا يوم الخميس، قبيل قمة زعماء دول جنوب أوروبا وسيناقش الأمر.

أفادت الرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، يوم 10ايلول لمناقشة موضوعات تتعلق بشرق المتوسط، بما في ذلك العلاقات مع تركيا,و هذا الاجتماع يأتي في سياق قمة تستضيفها باريس وتضم البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان.

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الحاجة لإحراز تقدم هذا الشهر على صعيد المحادثات بشأن "بريكست" والتوصّل سريعاً إلى نتيجة.

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي لديها للإعراب عن "قلق لندن العميق" بشأن قضية المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني الذي استفاق من الغيبوبة، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من غير المقبول إطلاقاً أنّ سلاحاً كيماوياً محظوراً تم استخدامه وعلى روسيا إجراء تحقيق كامل وشفاف"، وأنه "مرتاح لسماع أن أليكسي نافالني قد خرج من الغيبوبة الطبية"، آملاً بأن "تستمر حالته في التحسن".

قال غريغور غيزي، النائب في البوندستاغ عن حزب اليسار، إن أعداء بناء "نورد ستريم 2" (السيل الشمالي2) قد يكونوا وراء تسميم المدون الروسي المعارض أليكسي نافالني.

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، عن اعتقال 633 شخصاً بسبب الانتهاكات خلال المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 30 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنّ المتظاهرين يقومون بأعمال استفزازية ضد الشرطة ورجال الأمن.