الجزيرة - السعودية

الملك لترامب: نحرص على حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وتم خلال الاتصال بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي. وأكد خادم الحرمين الشريفين مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. وحول الأوضاع في المنطقة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

أخبار الخليج - البحرين

وزارة الخارجية تعرب عن تعازيها لحكومة جمهورية السودان وشعبها في ضحايا الفيضانات

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن خالص التعازي والمواساة لحكومة جمهورية السودان وشعبها الشقيق في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين إثر هذا المصاب الجلل. وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية السودان الشقيقة ووقوفها معها في هذا الحدث الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وتدمير منازلهم، معربة عن ثقتها بقدرة حكومة وشعب السودان الشقيق على تجاوز هذه المحنة.

الدستور الأردنية - الأردن

بريطانيا: ملتزمون بتنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

أكد المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق الانسحاب وبروتوكول ايرلندا الشمالية، واتخذت بالفعل عدداً من الخطوات العملية للقيام بذلك.

وقال في تصريحات إن الحكومة "تقدم توضيحات طفيفة بشأن نقاط محددة للغاية لضمان أنه أثناء تنفيذها للبروتوكول، تقوم بذلك بطريقة تسمح للوزراء دائما بدعم اتفاق الجمعة العظيمة من أجل السلام وحمايته". وأضاف، إذا لم تتخذ بريطانيا هذه الخطوات، فإنها تواجه احتمال حدوث ارتباك قانوني في نهاية العام وأخطاء ضارة للغاية، بما في ذلك التعريفات الجمركية على السلع المنقولة من بريطانيا إلى ايرلندا الشمالية.