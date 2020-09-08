النهار/ مجد بو مجاهد

توقّع أن يصار إلى إنجاز مهمة تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري. ولفت إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب لا يريد الدخول في تجاذبات سياسية ولا استثناءات كما أن يعمل على مسودّة للتشاور يكون فيها: لا لتوزير نواب حاليين، ولا لتوزير نواب سابقين ولا لتوزير مرشّحين سابقين للانتخابات.

الجمهورية/ طوني عيسى

كشف عن أنّ المعنيين بالملف اللّبناني في باريس أوصلوا في الأيام الأخيرة إلى مرجعيات لبنانية رسائل تحذير جديدة من مغبّة المناورة وإضاعة الوقت، وذكروا بأنّ فرنسا باتت تمسك مفاتيح الانقاذ اللبناني بكل تفاصيله المالية والاقتصادية والسياسية، وإنّ كارثة ستحل على لبنان إذا سحبت يدها اليوم.

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن مراجع سياسية ودبلوماسية وصفها المبادرة الفرنسية بالمبادرة الواقعية التي تجمع أكبر عدد ممكن من النقاط القابلة للتطبيق قياساً على حجم التعقيدات التي تعكسها الأزمة اللبنانية. ولفت إلى وجود تناغم بين واشنطن وباريس حول ما نسجه الرئيس ماكرون في بيروت.

الديار / ناجى البستاني

نقل عن مصادره قولها إنّ لا حكومة في غضون أسبوع ما لم تتنازل الأطراف المعنيّة بعمليّة التشكيل لبعضها البعض بشكل كبير وسريع. وقال إنّ من أبرز العقبات التي لم تذليلها بعد رغبة رئيس الحكومة المكلف بأن تكون الحكومة مصغّرة جداً بحيث لا يتجاوز عدد أفرادها 14 وزيراً.

نداء الوطن / كلير شكر

رأت أنّ حركة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب توحي بأنّه سيخرج عن الأطر التقليدية في التأليف بمعنى الانكفاء عن فتح باب المشاورات السياسية على مصراعيه، قبل أن ترسو طبخة التأليف على نار لتفاهم بين طُهاة الحكومة. وتوقّعت أن ينتهي مشوار تأليف الحكومة بشكل يكون فيه الجميع منتصرين.