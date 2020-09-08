the new york times

ترامب يبرز كمصدر إلهام لليمين المتطرف في ألمانيا

قبل أن يحاول المئات من الناشطين اليمينيين المتطرفين مؤخراً اقتحام البرلمان الألماني، قام أحد قادتهم بإثارة حماسة الحشود من خلال التحدث عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

"ترامب في برلين!" صاحت المرأة من على خشبة المسرح وكأنها تهدي الرئيس الأميركي الهجوم على البرلمان الألماني.

كان كلام المرأة مقنعاً للغاية لدرجة أن عدة مجموعات من ناشطي اليمين المتطرف تجمعوا لاحقاً أمام السفارة الأميركية وطالبوا بلقاء مع السيد ترامب قائلين "نحن نعلم أنه في الداخل!" وقد أصرّوا على مطلبهم.

لم يكن السيد ترامب في السفارة ولا في ألمانيا في ذلك اليوم - ومع ذلك فقد كان وجهه منقوشاً على اللافتات والقمصان وحتى على العلم الإمبراطوري لألمانيا والذي كان شائعًا لدى النازيين الجدد في حشد مؤلف من 50000 شخص قدموا للاحتجاج على قيود مرتبطة بمكافحة الوباء في ألمانيا.

the guardian

برقيات مسرّبة من الاتحاد الأوروبي تكشف عن عدم ثقة متزايد إزاء المملكة المتحدة في محادثات "بريكزيت"

تراجعت ثقة بروكسل في رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقد ظهر ذلك من خلال البرقيات الدبلوماسية المسربة التي حصلت عليها صحيفة "غارديان"، حيث أعيد فتح مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في لندن مع تحذير من رئيس المفوضية الأوروبية بأن على بريطانيا احترام القانون الدولي.

قامت أورسولا فون دير لاين بتدخلها الاستثنائي يوم الاثنين في حين جاهد مكتب رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت للسيطرة على الأضرار الناجمة عن المعلومات التي كشفت أن بريطانيا تريد التراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها العام الماضي لتجنب إنشاء حدود فعلية في جزيرة إيرلندا.

نشرت فون دير لاين على تويتر تغريدة قالت فيها "أثق في أن الحكومة البريطانية ستنفذ اتفاقية الانسحاب، وهو التزام بموجب القانون الدولي وشرط أساسي لأي شراكة مستقبلية". "بروتوكول إيرلندا مع إيرلندا الشمالية ضروري لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة وسلامة السوق الموحدة."

جاء الخلاف حول الخطط التي يمكن أن تقوّض القوة القانونية لأجزاء من البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية في الوقت الذي كشفت فيه البرقيات المسرّبة التي اطلعت عليها صحيفة "غارديان" الشكوك المتزايدة في بروكسل بشأن دوافع واستراتيجية بريطانيا، والتي قالت المصادر إنها تضررت بشكل أكبر من جراء التطورات الأخيرة.