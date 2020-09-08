الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية شكر العاهل الأردني على المساعدات المقدمة بعد انفجار المرفأ

أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عرض في خلاله معه الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية - الأردنية وسبل تفعيلها في المجالات كافة، وتطرق البحث إلى ما يهم البلدين في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وخلال الاتصال شكر الرئيس عون الملك عبدالله الثاني على "المساعدات التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية للمواطنين اللبنانيين الذين تضرروا نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ولا سيما الجسر الجوي بين البلدين وارسال مستشفى ميداني، إضافة الى طاقم طبي وادوية وحاجات أخرى".

وكالة الأناضول

أردوغان: على الدول الأوروبية اتباع نهج متزن في شرق المتوسط

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية إلى اتباع نهج متزن فيما يتعلق بالوضع في شرق البحر المتوسط. وأوضح أردوغان في كلمة عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، أن العراقيل الموضوعة أمام تركيا تتعدد كلما زادت قوتها سياسيًا واقتصادياً وعسكرياً. وشدد أن أي خطأ أو إساءة يرتكبان بحق تركيا يزيدان من عزيمتها ولا يدفعانها إلى التراجع.

وقال: "نأمل من الدول الأوروبية التي فشلت في اختبارات قبرص وسوريا وليبيا أن تتبع نهجًا متزنًا على الأقل في شرق المتوسط". وأوصى "من يتحدون بلاده بقوتهم العسكرية المتهالكة" أن ينظروا فقط إلى العمليات العسكرية والتحركات الدبلوماسية التي أقدمت عليها في السنوات الأربع الأخيرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيجتمع مع رئيس وزراء اليونان لمناقشة موضوعات تتعلق بشرقي المتوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن فرنسا ستستضيف قمة تضم البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطة واليونان يوم 10 أيلول المقبل، وسيجتمع الرئيس الفرنسي خلال القمة مع نظيره اليوناني لمناقشة موضوعات تتعلق بشرقي المتوسط بما في ذلك العلاقات مع تركيا. وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "سيجتمع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع رئيس وزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال القمة لمناقشة موضوعات تتعلق بشرقي المتوسط بما في ذلك العلاقات مع تركيا".

وسط مخاوف من حرب مع اليونان.. ماذا قال أكار لرئيس اللجنة العسكرية للناتو. وهناك خلاف شديد بين تركيا واليونان حول نطاق الجرف القاري لكل منهما. وتفاقم بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب في مياه متنازع عليها ترافقها سفن حربية، بعد أيام من اتفاق بحري بين اليونان ومصر أغضب أنقرة.