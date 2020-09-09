الشرق الأوسط

6/9/2020

استبدال معدات الإتصال الصينية يكلف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

قدّرت هيئة الإتصالات الفيدرالية أن تخلص البنية التحتية للإتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة من المعدات الصنية واستبدالها قد يكلف المزودين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار.

وعملت الهيئة التنظيمية على تحديد مدى اعتماد الشبكات الأميركية على التقنيات الصينية بعد أن خلصت في حزيران الماضي إلى أن مصنعي معدات الإتصالات هواوي و زي تي أي يمثلان تهديداً للأمن القومي وسلامة خدمات الإتصالات بحسب بيان صادر عنها.

ويتلقى المشغلون الأميركيون الصغار الذين يستخدمون "هواوي" و"زي تي أي" منحة من صندوق فيدرالي، لا يمكن استخدامها في تسديد دفعات للموردين الصينيين.

وتعد هواوي إحدى المجموعات القليلة القادرة على تطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت فائق السرعة، وتعتبر الأكثر تقدماً في هذه التكنولوجيا.

وتترقب العديد من القطاعات الإقتصادية، من الترفيه الى المصانع والنقل، شبكات الجيل الخامس، التي ستتيح نقل البيانات بأحجام وسرعات غير مسبوقة.

6/9/2020

استراتيجيات صناعية جديدة للتعامل مع تداعيات كورونا

أكد وزراء وخبراء أن تزايد السياسات الحمائية وتأثير وباء كورونا على الإقتصاد العالمي يهددان ما حققه العالم خلال 30 عاماً من العولمة، وقد يؤديان الى تغييرات عميقة في هياكل سلاسل القيمة العالمية في الوقت الذي أكدوا فيه أهمية بناء أنماط مختلفة في عملية التعامل مع عدة قطاعات صاحبتها تغيرات بعد ما أحدثته تداعيات الوباء.

تطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية في كلمة رئيسية تناول فيها التحديات الناتجة عن انتشار الوباء، ودوره في تشجيع الشركات الصناعية في السعودية على تبني تقنيات جديدة بوتيرة أسرع، بما في ذلك تقنيات الذكاء الإصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد. وأضاف إن الجائحة فرضت الإغلاق مقابل تزويد السوق بكل احتياجاته، في الوقت الذي تم الإضطرار للتعامل مع القرارات اليومية بشأن تنظيم السوق، موضحاً أن المملكة أنشأت بنية حوكمة لتزويدالسوق بكل احتياجاته، في الوقت الذي تم الإضطرار للتعامل مع القرارات اليومية بشأن تنظيم السوق، موضحاً أن المملكة أنشأت بنية حوكمة للتعامل مع احتياجات السوق في ظل الجائحة.

8/9/2020

الذهب يتراجع بفعل مكاسب الدولار وترقّب تطورات "المركزية"

تراجع الذهب (الإثنين)، مع تحقيق الدولار مكاسب، ولكن الضبابية الاقتصادية حالت دون هبوط أكثر، مع ترقّب مستثمرين تطورات من البنوك المركزية. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1929.87 دولار للأوقية. وصعد الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1935.10 دولار للأوقية. والأسواق الأميركية كانت مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال. وارتفع مؤشّر الدولار 0.3 في المائة، ما تكلفه الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروش كورونا وكسب الذهب أكثر من 27 في المائة منذ بداية العام، إذ إنّ أسعار الفائدة المنخفضة تقلّص الفائدة المنخفضة تقلّص تكلفة الفرصة البديلة لحيازه المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

8/9/2020

"الطاقة الدولية": ضبابية في أسواق النفط بسبب المخرونات والطلب الصيني

قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية إنّ الاقتصاد العالمي من المستبعد أن يتّجه صوب أي تباطؤ كبير بسبب "كوفيد-19" لكن تراكم المخزونات وحالة عدم اليقين إزاء طلب الصين على النفط يفرضان ضبابية تغلف تعافي أسواق الخام. وقال مدير أمن وأسواق الطاقة لدى وكالة الطاقة الدولية كيسوكي ساداموري وفق "رويترز" إنّ آفاق النفط في خضم إمّا موجة ثانية أو موجة أولى مستقرّة لفيروس "كورونا". وتجدر الإشارة إلى أنّ الصين أنهت إجراءات العزل العام الاقتصادية على نحو أسرع من بقية الاقتصادات الكبرى وتستخدم قوتها المالية لاستيراد كميات قياسية من النفط في الأشهر القليلة الماضية، وهي بقعة مضيئة نادرة في ظل انهيار الطلب العالمي.