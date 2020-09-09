TL

في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي، انتصف ليل الثلاثاء -الأربعاء على كلام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قصر الصنوبر عن خارطة طريق للبنان وقيام حكومة فيه لمرحلة مقبلة لها شروطها وظروفها الدقيقة والواضحة، كما المفيدة إذا كانت القيادات اللبنانية فعلاً ترغب بالإصلاحات من أجل الخروج من الأزمات.

المنار

في لبنان وعلى مقربة من المهل المتزاحمة كانت التشكيلة الحكومية محط بحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، المتفائل بالخير على الدوام.

أما دوامة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فعلى حالها، أما أصعب الأحوال فإعلان أحد أكبر المسؤولين عن الأزمة أنه باق لأنه يمتلك استراتيجية للحل. فإلى متى يخبئها ولماذا؟

nbn

في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني على التكليف لم تطرأ معطيات جديدة على مشهدية التأليف الحكومي علماً أن الولادة يفترض أن تتم خلال مهلة تعد أيامها المتبقية على الأصابع بحسب التقويم الفرنسي.

mtv

السيد الرئيس المكلف، بعيداً من الأزمة الاقتصادية ومصيبة الكورونا، لا بد أنك تعلم بأن الولايات المتحدة ستصدر بعد قليل لائحة عقوبات جديدة ستشمل لبنانيين، وبأن قبرص اشتكت من مراكب المهاجرين اللبنانيين غير الشرعيين الذي يغزون شواطئها.

NTV

سحبت حكومة أديب نفساً عميقاً وزار رئيسها المكلف قصر بعبدا لعرض الأحرف الأولى من دون مسودة أسماء وقدم مصطفى أديب الدفوع الشكلية لحكومته لناحية مقاساتها وصورتها والمداورة في حقائبها واتفق مع رئيس الجمهورية على العرض الثاني خلال هذا الأسبوع وفي هذا العرض تجري عملية "الداون لود" وينزل الاسم على الحقيبة.

OTV

الأساس اليوم إنقاذ الوطن وليس الدخول في الزواريب التي تصر عليها قوى وأحزاب معروفة، اعتمدت منطق التضليل في المقاربة والممارسة، فالمطلوب هو الاستفادة من الدفع الدولي وتجييره باتجاه الشعب اللبناني ومصالحه وليس باتجاه جهات تحاول جاهدة تضييع الوقت عبر الاستثمار بسياساتها السابقة.…

LBC

على بعد مسافة دقائق من الآن، يرتقب أن تصدر عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية مرتبطة أو قريبة من حزب الله، ومن غير المستبعد أن تشمل العقوبات شخصيات مسيحية من دون أن يعرف ما إذا كانت من الصف الأول أو لا.

الميادين

استمرار نشوب الحرائق في عدد من المناطق السورية.. وحملات تضامن واسعة

الجزيرة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 893 ألفاً و524 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

العربية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن القوى العالمية يجب أن تتكاتف وتعيد تجهيز اقتصاداتها من أجل مستقبل أخضر وإلا ستهلك الإنسانية.