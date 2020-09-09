لبنان الحر

وصل رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة رسمية إلى لبنان، يلتقي خلالها كلاً من: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، وذلك حسب بيان صادر عن السفارة الإيطالية في لبنان.

صوت لبنان

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، في معراب، سفير لبنان لدى دولة الفاتيكان فريد الخازن، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" شوقي الدكاش ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والاقتصادية وطرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي حول حياد لبنان.

radio orient

أجرى النائب فيصل كرامي اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية ميشال وهبي وبالسفير القبرصي بانايوتيس كرياكو للاطمئنان على أوضاع أبناء الميناء الذين غادروا إلى قبرص، وأكدا أن الجميع بصحة جيدة وأن السطات القبرصية تتفهّم الأسباب وراء لجوئهم، وهي تعمل على إعادتهم سالمين إلى لبنان اليوم.

اذاعة النور

أطلق وزير الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​، خدمة وحملة إخراج القيد الإلكتروني، مشيراً إلى أن "هدفنا إعطاء الأولوية لمصلحة الوطن وحق المواطن".

صوت المدى

بحث الرئيس ميشال عون مع قائد "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول الوضع في الجنوب بعد التمديد للقوات الدولية سنة إضافية وشدّد على أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل.