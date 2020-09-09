اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو أن تركيا أقوى من اليونان في الميدان وعلى طاولة الحوار وقال "أثبتت اليونان بشكل واضح في الآونة الأخيرة أنها لا تؤيد الحوار، من خلال رفضها للمبادرات الرامية للتفاهم" و"إن كانت اليونان واثقة من نفسها فلتجلس إلى طاولة المفاوضات، ولتصرح أمام الجميع بأنها محقة".

أعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع المتوتر في شرق المتوسط، وأعلنت استعدادها للتوسط وتسهيل إقامة حوار بين قبرص وتركيا من أجل التوصل إلى حلول للأزمة المحتدمة في المنطقة. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في بداية اجتماعه اليوم مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في نيقوسيا "نحن قلقون للغاية من أن قوة بعيدة (عن المنطقة) تحاول وضع الدول الموجودة هنا ضد بعضها البعض، وبشكل عام، الترويج لنهج من ليس معنا هو ضدنا، وإجبار الآخرين وأي شخص آخر على اتباع هذا النهج".

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قيادة البنتاغون لا تريد أي شيء "سوى شن الحروب"، من أجل زيادة ثراء المؤسسات العاملة في مجال إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وقال ترامب: "أنا لا أقول إن (الدوائر) العسكرية تحبني، لكن الجنود (يحبونني). ربما القادة في البنتاغون لا يفعلون ذلك، لأنهم لا يريدون أي شيء سوى شن الحروب، حتى يتسنى لجميع هذه الشركات الرائعة، التي تصنع القنابل، والطائرات وكل شيء آخر، أن تكون سعيدة"، مشدداً بقوله: "لكن، نحن نخرج من الحروب التي لا نهاية لها".

أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير أن العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير موقفها. وقال "أنا في البرلمان منذ 26 عاماً ... لا أعرف ولا حتى حالة واحدة، عندما تجبر العقوبات دولة مثل روسيا، على تغيير سلوكها".

قال رئيس الاقتصاد والطاقة في البرلمان الألماني، كلاوس إرنست، إن الوقف المحتمل للعمل في بناء خط نقل الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" يعتبر غلطة فادحة وأن توقف العمل في بناء الخط بسبب ما حدث مع أليكسي نافالني، سيؤدي إلى "إنهاء التعاون في مجال الطاقة بين ألمانيا وروسيا، وهو أمر خاطئ وضار ولا يلبي المصالح الألمانية أو الأوروبية". كما "سيضر بسمعة الحكومة الألمانية، وقد تطالب الشركة المشغلة للمشروع، بتعويض مادي عن الضرر".