اللواء/حسين زلغوط

قال إن الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب يواجه مشكلة أساسية في التأليف تتعلق بمسألة المداورة في الحقائب السيادية، وهو يرفض أن تتمسك أي طائفة أو أي جهة سياسية بأي حقيبة، وفي حال تمت معالجة هذه المسألة فإن العقد الحكومي سرعان ما يكتمل وتصبح ولادة الحكومة واردة في أية لحظة، أما في حال بقيت هذه العقدة قائمة فإن ظروف الولادة ستكون معقدة سيما وأنّ الرئيس المكلف يتبع نمطاً جديداً في عملية التأليف. ونقلت عن مصادر سياسية عليمة قولها إن هناك عقدة حول التأليف فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريدها حكومة موسعة اعتقاداً منه بأنّ أي وزير لن يكون في مقدوره إدارة شؤون وزارتين في هذه الظروف، والرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب يريدها مصغّرة من 14 وزيراً.

نداء الوطن/ الآن سركيس

قال إن إيطاليا تتحرك بتضامن أوروبي واسع، وإذا كان هناك تفويض أوروبي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلا أن روما مستعدة للتدخل لمساندة المبادرة الفرنسية ومع الفاتيكان لتنظيم شبكة أمان حول لبنان وعدم انجراره نحو مزيد من الانهيار.

الديار/ ناجي البستاني

نقل عن أوساط سياسية قولها إن لا حُكومة في غُضون أسبوع ما لم تتنازل الأطراف المعنيّة بعمليّة التشكيل لبعضها البعض بشكل كبير وسريع، وهذا أمر مُستبعد جدًا في المرحلة الحاليّة، لكنّ الأكيد أنّه بنهاية هذا الأسبوع ستتضح الصُورة أكثر، إن لجهة تذليل بعض العراقيل وتسوية بعض التباينات، وبالتالي الاقتراب من إتمام تشكيل الحُكومة الجديدة أو لجهة اقتراب الدُكتور أديب من التنحّي عن مهمّة التكليف.

النهار/ رضوان عقيل

استبعد أن يشكّل الرئيس المكلّف مصطفى أديب حكومته في غضون الأسبوعين المقرّرين بعد تسلّمه هذه المهمّة الشاقة حتّى لو تمّت بضغوط فرنسية. وسأل هل سيستطيع الرئيس المكلّف الإتيان بوزراء من أصحاب الكفاءات والطاقات يقدرون على إدارة وزاراتهم وتلبية مطالب المواطنين؟

الأخبار/ ابراهيم بيرم

نقل عن عضو كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر قوله إنّ إلغاء مشروع سد بسري كارثة وفضيحة، مشيراً إلى أنّه إذا كان البعض يعتبر أنّه حقّق انتصاراً على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من خلال إلغاء هذا المشروع فأنا أرى أنّ إلغاء مشروع بهذه الحيوية والأهمية من منطلق الثأر وتصفية الحساب هو أمر خاطئ جداً فالخسارة تقع على عاتق البلاد كلها.

الجمهورية/ نبيل هيثم

استغرب كيف أنّ موضوع تشكيل الحكومة الجديرة أسير بازار التوازنات بمختلف تسمياتها سياسية كانت أم طائفية والتي يتجدّد معها الجدل خلف الأبواب المغلقة هذه المرة، وحتّى الآن ليس من الواضح بأي شكل ستبصر الحكومة الجديدة النور، ولفت إلى أنّ الحكومة الجديدة إن ولدت وفق الرؤية الفرنسية ستكون مهمتها إدارة الانهيار وليس الإنقاذ بمعناه الشامل.

الجمهورية/ طوني عيسى

أجرى مقارنة بين الدعوة الفرنسية إلى تحييد لبنان عن المحاور والمواجهات الإقليمية وبين زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية للبنان والتي تكرّس انخراط لبنان في هذه المحاور بدعم تركي – إيراني مشترك، وقال: خلوا عيونكم على الأمن هذه الأيام وأنّ أصابع كثيرة ستمتد للعبث بالأمن ولاستغلاله من أجل تحقيق غايات سياسية.