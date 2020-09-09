روسيا اليوم

ترامب: أمرت بإنشاء قوات فضائية شبيهة بقوات روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.

وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية. وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيسا، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لم يكن الأمر سهلا. كان صعبا للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.

واعتمد ترامب رسميا تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر المنصرم.

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، وقد وصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.

روسيا اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد للتصويت على خطة تحفيز جديدة لمواجهة أزمة كورونا

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قوله إن المجلس سيصوت يوم الخميس على مشروع قانون جديد للمساعدات الطارئة للمتضررين من كورونا.

وستكون هناك حاجة إلى 60 صوتا لتمرير مشروع القانون الجمهوري الذي ينص على تخصيص 500 مليار دولار إضافية كمساعدات، لكن من غير المتوقع أن تحظى هذه الخطة بالدعم اللازم بسبب معارضة شديدة من الديمقراطيين.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال عند رأيه بمعارضة تقديم مساعدات كبيرة للولايات والحكومات المحلية، وهو ما تسعى إليه رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي في إطار المساعدة في التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.

وفي مايو المنصرم قادت بيلوسي مجلس النواب للموافقة على خطة تحفيز بقيمة 3 تريليون دولار، إلا أن مشروع القانون تعثر في مجلس الشيوخ، ووصلت أسابيع من المفاوضات بين القيادة الديموقراطية والبيت الأبيض إلى طريق مسدود، خصوصا فيما يتعلق بمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية لمنع موجة ضخمة من عمليات تسريح العمال والموظفين.