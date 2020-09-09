الوكالة الوطنية للإعلام

حسن تفقد مركزي الترصد الوبائي والخط الساخن وتناول غداء عائلياً مع الموظفين واستفسر عن سبب تردد بعض المستشفيات في استقبال المصابين

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن كلا من مركزي الترصد الوبائي والخط الساخن للاستفسار عن Covid-19 التابعين للوزارة في منطقة رأس النبع، حيث اطلع من رئيسة برنامج الترصد الوبائي في الوزارة الدكتورة ندى غصن والموظفين والمتطوعين العاملين في المركزين على سير العمل المتصل بتتبع الإصابات والمخالطين وتنظيم حملات الفحوص الموجهة في مختلف المناطق، وإعداد التقرير اليومي عن حجم الإصابات وانتشارها وتوزعها في المناطق اللبنانية، فضلا عن الإجابة عبر الخط الساخن عن مختلف استيضاحات المواطنين، حيث يسجل على الرقم 01594459 حجم كثيف للاتصالات التي بلغ عددها اليوم 213 اتصالاً، وبلغ مجموعها منذ بداية آذار الماضي 32145 اتصالاً خاصاً فقط بالوباء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

حريق كبير في مرفأ بيروت يسبب هلعاً بين المواطنين والجيش يتحرك...

اندلع حريق في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان، فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحريق من المرفأ. وقال الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "‏تمكنت وحدات فوج الأشغال المستقل في الجيش اللبناني بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت، من إخماد حريق شب في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة، في مرفأ بيروت". وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تعقد اجتماع تكريم نماذج يحتذى بها في محاربة كوفيد-19

عقدت الصين اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء في بكين لتكريم نماذج يحتذى بها في محاربة البلاد لوباء كوفيد-19. وقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ميداليات للفائزين بوسام الجمهورية ولقب الشرف الوطني في قاعة الشعب الكبرى. كما ألقى شي خطاباً في الاجتماع . وقبل الاجتماع، التقى شي وغيره من القادة الصينيين النماذج المثالية والتقطوا معهم صورة جماعية. وبدأ الاجتماع بوقوف جميع الحضور، حيث غنوا النشيد الوطني، ثم وقف الحضور دقيقة صمت حداداً على كل من فقدوا أرواحهم بسبب كوفيد-19. وحصل خبير الأمراض التنفسية الشهير تشونغ نان شان على وسام الجمهورية وهو أعلى شرف على مستوى الدولة . وتم منح لقب الشرف الوطني، "بطل الشعب" ، لثلاثة متخصصين طبيين بارزين آخرين:

وكالة الأناضول

أردوغان: الحوار التركي الإيراني له دور حاسم في حل المشاكل الإقليمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن للحوار التركي - الإيراني دور حاسم في حل العديد من المشاكل الإقليمية. جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مجلس التعاون التركي – الإيراني رفيع المستوى الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة أردوغان ونظيره حسن روحاني. وأعرب أردوغان عن أمله في أن تجلب الاجتماعات والمشاورات بين البلدين الخير للجانبين، مبينًا أن آلية التعاون رفيعة المستوى تعد إحدى أوسمة الصداقة التركية - الإيرانية. ولفت إلى أن الاجتماع الخامس للمجلس عقد في العاصمة أنقرة عام 2018، مشيرًا إلى أنهم وقعوا العديد من القرارات الهامة في إطار المجلس حتى اليوم. وأضاف: "مع الأسف اضطررنا لعقد هذا الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس بسبب الوباء (كورونا). وللحوار التركي - الإيراني دور حاسم في حل العديد من المشاكل الإقليمية، وواثق أن تعاوننا سيعود إلى مستوياته السابقة مع تخفيف وطأة انتشار الفيروس".