الجمهورية 7 / 9 / 2020

غاسلي يستغل التعثّرات ويحرز جائزة إيطاليا

حقق الفرنسي بيار غاسلي، سائق ألفاتاوري – هوندا، باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا 1، بعد سباق دراماتكي أمس في جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم، على حلبة مونرا التي شهدت حادثاً لسائق فيراري شارل لوكير (من موناكو) أدي إلى إيقاف السباق لدقائق عدة، على غرار زميله الألماني سيباستيان فيتل، بالإضافة إلى عقوبة 10 ثوان لبريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب الذي انطلق من المركز الأول.

الجمهورية 7 / 9 / 2020

الإتحاد يقطي لاعبه وتأهيل سيرينا ومدفيديف

قلبت الأميركية سيرينا وليامس تخلفها أمام مواطنتها سلون ستيفننز الى فوز، وبلغت ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما تابع الروسي دانييل مدفيديف مشواره السهل نحو الدور عينه.

الجمهورية 7 / 9 / 2020

تورنتو يحلق ببوسطن... وسقوط لكليبرز

قلب تورونتو رابتورز، حامل اللقب، تأخره بمباراتين أمام بوسطن سلتيكس الى تعادل 2-2 بعد فوزه علية 100-93 في نصف نهائي المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما عادل دنفز ناغتس خصمه لوس أنجليس كليبرز 1-1 في الغربية.

الجمهورية 9 / 9 / 2020

سيرينا تتأهّل برفقة تييم ومدفيديف...ووداع كينين

ثأرت الأميركية سيرينا وليامس المصنّفة ثالثة من اليونانية ماريا ساكاري، المصنّفة 15، وبلغت ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى لكرة المضرب برفقة النمسوي دومينيك تييم والروسي دانييل مدفيديف، المصنفين ثانياً وثالثاً توالياً عند الرجال، فيما انتهى مشوار مواطنتها صوفيا كينين الثانية عند الدور الرابع.

الجمهورية 9 / 9 / 2020

إصابة قوية لتسانيولو

أُصيب مهاجم المنتخب الإيطالي ونادي روما، نيكولو تسانيولو، بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال المباراة ال"أدزوري" ضدّ نظيره الهولندي في أمستردام في دوري الأمم الأوروبية، وسيخضع لعملية جراحية اليوم بحسب ما أعلن ناديه. وسيغيب تسانيولو (21 عاماً) مرة جديدة عن الملاعب لأشهر عدّة، علماً أنّه عانى من إصابة مماثلة لكن في ركبته اليمنى، وغاب فترة طويلة، قبل أن يعود في القسم الثاني من الموسم الفائت.

نداء الوطن 10 / 9 / 2020

إيفرتون يضم دوكوريه

تعاقد لاعب الوسط الفرنسي عبدواللاي دوكوريه مع نادي إيفرتون الإنكليزي لفترة ثلاثة أعوام، قادماً من مواطنه واتفورد الهابط إلى الدرجة الأولى مع نهاية الموسم الماضي.

دي بروين الأفضل في إنكلترا

تُوّج البلجيكي كيفن دي بروين بجائزة أفضل لاعب لموسم 2019-2020 في إنكلترا، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يفوز بها.