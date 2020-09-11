TL

الليلة يعود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من باريس التي أجرى فيها محادثات حول التأليف الحكومي.

المنار

رئيس الجمهورية سارع الى دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد في قصر بعبدا، لكي لا نصبح على كارثة جديدة تصيب البلاد بمزيد من الضحايا، على أن الضحايا المعنويين لهذا الحريق هم كثر.

nbn

تشير المعلومات الأولية حول أسباب الحريق إلى أنه ناجم عن تطاير شرارة عند استخدام أحدهم صاروخاً أثناء قيامه بورشة تصليح كما أفاد وزير الأشغال ميشال نجار للـNBN.

mtv

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزيف اسحق ان "الكوارث والجرائم بحق الوطن تتواصل بفضل الطبقة الفاسدة".

NTV

الرواية حول نيران السوق الحرة اليوم، لكن مصادر أمنية أشارت للجديد إلى قرار رسمي بالسماح لمجموعة شركات بدخول المستودعات لسحب بضائعها.

OTV

على الخط الإصلاحي، وفي وقت خطا التدقيق الجنائي خطوته الأولى، بعدما تجاوز مطبات عدة، يترقب اللبنانيون المرحلة المقبلة، التي تستوجب تضامناً وطنياً واسعاً.

LBC

صدر بيان عن قصر الإليزيه يعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه اليوم إلى بيروت ليتفقد حريق المرفأ...

الميادين

نفى مصدر مسؤول في الخارجية الفلسطينية توجه السلطة للانسحاب من ‏عضوية الجامعة العربية، على خلفية فشلها في إدانة اتفاق التطبيع الإماراتي مع الاحتلال. ‏وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، إن الانسحاب من جامعة الدول العربية "غير ‏مطروح على الإطلاق".‏

الجزيرة

أعلن المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية، في بيان، أن "​الجامعة العربية​ تحولت إلى مجرد بوق من أبواق الدعاية الرخيصة للرياض و​أبو ظبي​"، مشدداً على أن موقف الجامعة الرافض لإدانة التطبيع بين ​الإمارات​ و​إسرائيل​ "يفقد ما تبقى لها من قيمة لدى الشعوب".

العربية

دانت محكمة تركية، خمسة صحافيين بسبب تقاريرهم عن جنازة ضابط استخبارات ‏قُتل في ليبيا، وحكمت عليهم بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات، حسبما ذكرت وسائل إعلام ‏حكومية. لكن تم إطلاق سراحهم جميعاً في انتظار إجراءات الاستئناف.‏