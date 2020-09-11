لبنان الحر

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، أن "​لبنان​ مبتلى بطبقة سياسية فاشلة، تعتبر نفسها محور ​العالم​ والكواكب والمجرات، وقوة ناظمة لحركة التاريخ"، معتبراً أن "أسوأ ما نشهده ونشاهده في المرحلة الراهنة، هو أن هذا الفريق السياسي لم يتعظ من التجارب.

صوت لبنان

أشار رئيس حزب الكتائب النائب المُستقيل سامي الجميّل إلى أن "الإطفاء والدفاع المدني مسؤولان عن البلد في ظل غياب تام للدولة و40 يوم على مجزرة بيروت لن ننسى ولن نسامح". وقال: "لن ننسى من خسرناهم وكل من فقد حياته في المجزرة والأسوأ أن بعد 40 يوم المشهد يتجدد.

radio orient

أوضح وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الأعمال المهندس ​طلال حواط​ رداً على سؤال عن التأخر في تحويل الأموال العائدة إلى حملة التبرعات التي ساهم فيها المواطنون عام 2014 دعماً للجيش عبر إرسال رسائل نصية، وعن مصير الفوائد العائدة اليها، أن "مسؤولية عدم تحويل أموال الحملة من العام 2014 تقع على عاتق وزراء اتصالات سابقين، وعندما اطلعت على الموضوع قمت على الفور بما يلزم وحولتها إلى خزينة ​المؤسسة العسكرية​، انطلاقاً من احترامي للجيش وحرصي وتقديري للدور الذي يقوم به".

اذاعة النور

أشار مسؤول العلاقات العربية والدولية في "​حزب الله​" ​عمار الموسوي​ إلى أن "​العقوبات الأميركية​ هي اعتداء على ​لبنان​ وسيادته، ونظرتنا هذه هي منذ بداية مسلسل العقوبات التي طالت شخصيات في "حزب الله" واليوم حلفاؤهم. هي حرب تشنها ​الولايات المتحدة​ والإدارات الأميركية المتعاقبة على لبنان والقوى الحية والمقاومة فيه، والتي لديها خيارات قومية ووطنية واضحة".

صوت المدى

أجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، اتصالات بشركة "كهرباء لبنان" حول التقنين القاسي الذي تعاني منه منطقة حاصبيا منذ فترة، معتبراً أنه "إجراء مجحف بحق أبناء المنطقة الذين يستحقون العناية ووصول حقوقهم المكتسبة في كل المجالات والكهرباء أهمها.