النهار/ رضوان عقيل

كتب عن العقوبات الأميركية التي استهدفت النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، معتبراً أن الإدارة الأميركية بدت وكأنها توجه في الوقت نفسة رسالة عاجلة إلى الوزير السابق جبران باسيل والنائب سليمان فرنجية بأن حظوظهما إلى الرئاسة تتضاءل. وقال إن الرئيس نبيه بري يعترف بأن ثمة رسالة أميركية عاجلة وصلت بواسطة بريد العقوبات المصلتة فوق عدد لا بأس به من الشخصيات اللبنانية من سياسيين ورجال أعمال، وستظهر أسماء جديدة في الأيام المقبلة على لائحة العقوبات في وقت أن عملية تأليف حكومة الرئيس المكلف مصطفى أديب غير مُعدة بالكامل.

النهار/ وجدي العريضي

رأى أن الأيام الأخيرة كشفت عورات التحالفات والصيغ بين الأحزاب اللبنانية، مشيراً إلى موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وإعلانه أن تفاهم معراب لم يعمر طويلاً وبات منتهي الصلاحية. ولفت إلى أن الاصطفاقات السياسية الرئاسية إلى الثورة وفاجعة بيروت مرشحة لأن تشهد واقعاً مغايراً من أجل إنشاء جبهة سياسية معارضة.

الديار/ فادي عيد

اعتبر أن ما جرى في الساعات الماضية يثير الريبة في ظل كثرة الشائعات والسيناريوهات التي تم تداولها حول الوضع المالي، وفيها جزء من الصحة، إلا أن ظروف البلد الدقيقة والحرجة حتمت تجاوز ما يحصل حفاظاً على أجواء الاستقرار السياسي والأمني والنقدي في البلد، وخصوصاً أن الوضع المالي، يعتبر مادة تفجيرية في حال حصل أي تطور، مما يسبّب بلبلة في السوق تزيد من حجم المخاطر والإرباك، إضافة إلى وضع الناس الاجتماعي والمعيشي في حال فلتت الأمور من عقالها، مع أن ما يحصل اليوم يحمل الكثير من الترهّل والإخفاقات في كافة مؤسّسات الدولة ومرافقها.

الشرق/ تريز القسيس

نقلت عن جهات دولية مطلعة أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه لبنان والتي اعتمدتها منذ سنوات لن تتبدل ولن تتغير. مضيفةً أن دوائر ديبلوماسية في واشنطن، والتي هي على بينة من الأوضاع الداخلية في لبنان، نصحت المسؤولين في بيروت بعدم المراهنة على متغيرات قد تطرأ على السياسة الأمريكية في حال لم يفز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني من العام الجاري. وأكدت هذه المراجع أن فرنسا لن تتوانى في الوقوف إلى جانب لبنان، كما أنها مستعدة للتدخل في حلحلة العراقيل والمشاكل التي تواجه الرئيس المكلف، لكنها في الوقت عينه، ليس من مهامها إطلاقاً الجلوس مكان اللبنانيين وحل مشاكلهم الضيقة.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يرفض المداورة تحت عنوان أنّ حقيبة وزارة المال هي بمثابة شراكة ميثاقية في السلطة التنفيذية لن يقبل بالتخلي عنها مهما كانت الظروف. هناك من حاول العمل على خطّ تدوير الزوايا من خلال تقديم طرح وسطي يقضي بالإبقاء على هوية الوزير الشيعية، ولكن أن يتولى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب تسميته، ومن الطبيعي ألّا يأتي الأخير باسم استفزازي غير مقبول من الثنائي الشيعي.

الأخبار/ هيام القصيفي

اعتبرت أن "حزب الله" لن يفرط بالورقة الفرنسية، لأنه قادر على الإفادة منها في إطار التضييق الأوروبي عليه. ورأت أن الحسنة الوحيدة لحريق المرفأ أمس، أنه تذكير السلطة السياسية والأمنية بأن انفجاراً هائلاً وقع في المرفأ في الرابع من آب، لأن هذه السلطة ومنذ ذلك التاريخ لم يعنيها من الانفجار عدا عن المساعدات سوى الاستثمار السياسي.

الجمهورية/ مرلين وهبة

نقلت عن مصدر قيادي في التيار الوطني الحر قوله إن مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تزامن وتسمية مصطفى أديب ارتكز على تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، وإن التيار يعتبر أن هناك رعاية فرنسية لأديب لكي يؤلف حكومة مضيفاً أن التيار قرر الانسحاب من عملية التأليف ومن المشاركة في الحكومة المقبلة.

الجمهورية/ شارل جبور

كتب عن العقوبات الأميركية في حق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس متسائلاً، هل مسار العقوبات مختلف عن مسار المبادرة الفرنسية؟ ولفت إلى أن "حزب الله" سيسهل تأليف الحكومة لثلاثة أسباب متداخلة ومترابطة أولاً، لأنه بحاجة لشراء الوقت، لأنه في موقع كمن يتلقى الضربات ومن غير المناسب إعلان المواجهة. ثانياً: لأن سقوط المبادرة الفرنسية يعني سقوط الدولة في مستنقع الفوضى وهذا يؤدي إلى إرباكه، حزب الله لا يناسبه الانتقال إلى الحل النهائي قبل انتهاء الانتخابات الأميركية.