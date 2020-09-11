The Jerusalem

الدفاعات الجوية السورية تحبط هجوما إسرائيليا على حلب

اوضح التلفزيون السوري الرسمي، نهار الجمعة، إن الدفاعات الجوية السورية أحبطت هجوما إسرائيليا على مدينة حلب.

في وقت لاحق، اصدرت القناة إن الجيش أسقط عدة صواريخ إسرائيلية قبل أن تصل إلى أهدافها في أحدث هجوم لإسرائيل كانت قد نفذته.

وقال مسؤولو دفاع إسرائيليون في الأشهر الأخيرة إن إسرائيل ستكثف حملتها ضد إيران في سوريا حيث وسعت طهران وجودها بمساعدة الميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها.

قال مصدر استخباراتي إقليمي إن إسرائيل كثفت غاراتها في سوريا في وقت تشتت انتباه العالم والمنطقة، بما في ذلك سوريا، بسبب جائحة فيروس كورونا.

Israel News

اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت بعد شهر من وقوع الانفجار الكارثي

أصدر التلفزيون الرسمي بيان يوضح ان الحريق قد اندلع في مستودع يخزن الإطارات والزيت ، لكن صرّحت الشرطة ان ما كان في المنشأة لايزال غير معروف ؛ واوضح الصليب الأحمرقائلاً إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حيث أرسل الجيش طائرات هليكوبتر للمساعدة في السيطرة على ألسنة اللهب.

بعد أكثر من شهر على وقوع انفجار كارثي دمر الميناء والمنطقة السكنية المحيطة بالعاصمة اللبنانية.اشتعلت النيران في مخزن للنفط والإطارات في ميناء نفسه في بيروت نهار الخميس ، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع اي إصابات

واوضح الجيش إنه لم ينعرف السبب المباشر لإشتعال الزيت والإطارات وقال إنه يقوم بإرسال طائرات هليكوبتر للمساعدة في السيطرة على اطفاء النيران. وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبترتقوم رمي الماء على النيران.

اندلع الحريق في المنطقة الحرة في الميناء ، مما أدى إلى ارتفاع اعمدة الدخان فوق مدينة لا تزال تعاني من صدمة جراء الانفجار الذي وقع في 4 آب، وأدى إلى مقتل حوالي 190 شخصًا وإصابة 6000 شخص.

روسيا اليوم

روسيا تعلن عن تصدير 100 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا لأمريكا اللاتينية

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها تنوي تصدير 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

وأشار رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق أبرم أمس عقدا مع شركة Landsteiner Scientific المكسيكية لتصدير 32 مليون جرعة من اللقاح إلى المكسيك، وقال: "سنعلن يوم غد عن تصدير ما يصل إلى 100 مليون جرعة إلى دول أخرى من أمريكا اللاتينية".

وأضاف أن الصندوق يخطط لإنتاج نحو 200 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" خارج روسيا حتى نهاية العام الجاري، وأكثر من 500 مليون جرعة في العام القادم، مؤكدا أن 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم متطوعين لاختبار اللقاح على أنفسهم في روسيا.