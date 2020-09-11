الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: حريق اليوم قد يكون عملا تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال ويجب معرفة السبب ومحاسبة المسببين

وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع "تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق في المرفأ وإطفائه"، وقال: "لم يعد مقبولاً حصول أخطاء أياً يكن نوعها، تؤدي إلى هكذا حريق، خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول". أضاف: "حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسببين". وشدد على أن "العمل اليوم يجب أن ينصب على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل".

وكالة الأناضول

الصحة العالمية" تفتتح مكتبًا إقليميًا في اسطنبول

افتتحت منظمة الصحة العالمية، ، مكتبًا إقليميًا لها في مدينة اسطنبول التركية، للتعامل مع الحالات الإنسانية والصحية العاجلة. جرى ذلك خلال حفل أقيم في اسطنبول بمشاركة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، ووزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس". وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد كلوغه، أن لتركيا مشروعية كبيرة لافتتاح مكتب فيها، لأنها أثبتت كيف يمكن مواجهة الكوارث الكبيرة والحالات الطارئة، وكيفية الاستعداد لها. كما أعرب كلوغه، عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفًا: "السيد أردوغان وضع رؤية ساهمت في تأسيس مكتب الأمم المتحدة (المكتب الجديد للمنظمة)، وأنا سأشكره شخصيًاً لدى قدومي إلى تركيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بمساعدة الذكاء الاصطناعي... روسيا عازمة على ترحيل الأجانب المخالفين من البلاد

أعلنت رئيسة دائرة الهجرة بالوكالة في وزارة الداخلية الروسية، فالنتينا كازاكوفا، أن الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي ونظام التعرف على الوجه للبحث عن الأجانب وطرد "غير المرغوب بهم" والذين يتم اتخاذ قرار بترحيلهم. وقالت كازاكوفا في مؤتمر صحفي في مجموعة الإعلام الدولية "روسيا – سيغودنيا": "في بعض الحالات، فإن السيطرة على إقامة الأجانب في روسيا تزداد. ونقوم بذلك بمساعدة التقنيات المختلفة". وأوضحت أنه سيتم ذلك عبر "استخدام حساباتنا التحليلية، وباستخدام أنظمة الفوترة. وجميع التكنولوجيات الجديدة التي في إطار استخدامنا، نقوم باستعمالها لمراقبة إقامة المواطنين الأجانب على أراضي روسيا".