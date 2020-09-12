TL

أفادت معلومات توفرت لـ"تلفزيون لبنان" بأن وفداً فرنسياً سيصل لبنان السبت لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية وتدوير ما أمكن من زوايا التأليف استعداداً لإعلان أديب تشكيلته نهار الأحد أو صباح الاثنين على أبعد تقدير بعد عرضها على رئيس الجمهورية.

المنار

في مساعي التاليف، العين على لقاء مرتقب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب لا يفترض أن يشبه اللقاء الأول.

nbn

إجراءات مشتركة لوزارتي الزراعة والإقتصاد حددت أسعار المنتجات الحيوانية من لحوم ودواجن وحليب وبيض وذيلت بالملاحقة القانونية لكل من يخالف بدءاً من المستورد والموزع وصولاً إلى البائع.

mtv

حريق المرفأ لا يزال يطرح أكثر من سؤال واكثر من اتهام. والسؤال الأكبر: هل ما حصل نتيجة خطأ وإهمال أم هو عمل مدبر للتغطية على أمور أخرى؟

NTV

في المعلومات الواردة من دينامو الحراك الحكومي على خط باريس بيروت مكلفاً من رئيس الجمهورية فإن الأمور تسير على نحو أكثر من جيد وعلى صراط المسار المستقيم بلا عرقلة ولا عقد. وإذا ما التزم أديب المهلة الفرنسية فإن الحكومة الرشيقة ستبصر النور قريبا وسيشهد يوما السبت والأحد وضع نهاية للائحة يصعد بها الى بعبدا حيث بات التأليف في جيب الرئيس المكلف.

OTV

المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي المرتقب الشهر المقبل لدعم لبنان، في سبيل تحقيق خرق في الحائط المسدود منذ السابع عشر من تشرين الأول الفائت.

LBC

الواضح أن الرئيس المكلف مصطفى أديب يدير عملية التأليف بطريقة مختلفة كليا عن طريقة السلف الرئيس حسان دياب.

الميادين

انتقد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​، حامي أقصوي، البيان المشترك الصادر أمس عن سبع دول أوروبية مطلة على ​البحر المتوسط​ بشأن الوضع في المنطقة، معتبراً أنه "منحاز ومنفصل عن الواقع، ويفتقر إلى الأساس القانوني".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن رصد 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفعت حصيلة ​ضحايا​ الجائحة بواقع 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 324407

العربية

سجلت السلطات الصحية في تونس 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ خلال 24 ساعة، وسط مخاوف نقص ​المستلزمات الطبية​.