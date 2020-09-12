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لبنان الحر
رأى عضو كتلة الكتائب المستقيلة من مجلس النواب الياس حنكش، أن "خياراً واحداً أمام السلطة اللّبنانية حالياً، وهو أن تكون على قدر توقُّعات المجتمع الدولي. فالبلد يحتاج الى "أوكسيجين"، وهو موجود في يد المجتمع الدولي.
صوت لبنان
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، "إجراء عملية نقل إدارة شركة "موبايل انتريم كومباني"، المعروفة تجاريا تحت علامة ألفا، من شركة "اوراسكوم تيلكوم" لبنان إلى وزارة الإتصالات.
radio orient
التقى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، في حضور مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، في زيارة وداعية، جرى خلالها استعراض آخر التطورات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
اذاعة النور
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الجشي، إلى أن "هناك في قضاء صور 64 بلدة ولا مستشفى حكومي سوى صور، لكن هذا المستشفى غير فعال إطلاقاً، وهناك في قانا أياد بيضاء ساهمت وساعدت كي يكون هناك مستشفى حكومي يعمل لخدمة أهلها والجوار".
صوت المدى
أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الى أن "المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع الصحي في لبنان تعود الى وضعنا الإقتصادي المُتعَب. فنحن لسنا دولة ذات إمكانات إقتصادية كبيرة.