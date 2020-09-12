لبنان الحر

رأى عضو ​كتلة الكتائب​ المستقيلة من ​مجلس النواب​ ​الياس حنكش​، أن "خياراً واحداً أمام السلطة اللّبنانية حالياً، وهو أن تكون على قدر توقُّعات ​المجتمع الدولي​. فالبلد يحتاج الى "أوكسيجين"، وهو موجود في يد المجتمع الدولي.

صوت لبنان

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​طلال حواط​، "إجراء عملية نقل إدارة شركة "موبايل انتريم كومباني"، المعروفة تجاريا تحت علامة ألفا، من شركة "اوراسكوم تيلكوم" ​لبنان​ إلى ​وزارة الإتصالات.

radio orient

التقى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سعد الحريري​ ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​، في حضور مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، في زيارة وداعية، جرى خلالها استعراض آخر التطورات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب حسين الجشي، إلى أن "هناك في ​قضاء صور​ 64 بلدة ولا ​مستشفى​ حكومي سوى صور، لكن هذا المستشفى غير فعال إطلاقاً، وهناك في قانا أياد بيضاء ساهمت وساعدت كي يكون هناك مستشفى حكومي يعمل لخدمة أهلها والجوار".

صوت المدى

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ الى أن "المشكلة الأساسية التي تواجه ​القطاع الصحي​ في ​لبنان​ تعود الى وضعنا الإقتصادي المُتعَب. فنحن لسنا دولة ذات إمكانات إقتصادية كبيرة.