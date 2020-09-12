اتفقت وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على التمسك بفرض طلب الولايات المتحدة عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كشفت وزارة الدفاع التركية عن إجراء تدريبات بحث وإنقاذ قبالة الشواطئ الليبية.

استبقت تركيا زيارة وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو إلى قبرص اليوم بخطوة تصعيدية جديدة في شرق البحر المتوسط بالإعلان عن مناورات بالذخيرة الحية قبالة السواحل القبرصية.

تعهد الرئيس الأميريكي دونالد ترامب في الذكرى التاسعة عشرة لهجمات 11 أيلول 2001 باستمرار ملاحقة الإرهاب، مشدّداً على أن الولايات المتحدة لن تخضع لقوى الشر والإرهاب وأضاف:

استهدفنا كل من يهدد حياة الأميركيين مثل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قضى بغارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في الذكرى: سنواصل الدفاع عن أمننا وعن أسلوب حياتنا.

أعلن الجيش الإيراني، أمس أن دفاعاته أجبرت طائرات أميركية على التراجع بعد دخولها منطقة تعريف الدفاع الجوي في إيران.

أصدرت سلطات كوريا الشمالية أمراً بإطلاق النار حتى الموت على عابري حدودها من الصين خشية دخول أشخاص مصابين بفيروس كورونا.

أكدت الولايات المتحدة أمس، أنها ستعلن خلال أيام قليلة حزمة عقوبات جديدة تستهدف شخصيات وكيانات بيلاروسية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي.