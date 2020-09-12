النهار/ عباس الصباغ

نقل عن أوساط 8 آذار قولها أن الرئيس المكلف مصطفى أديب تم تكليفه كي يؤلف حكومة وليس أن يقدم إعتذاره، وعليه يجب أن يقدم تشكيلة حكومية منسجمة مع المبادرة الفرنسية وتراعي الإنتخابات النيابية التي جرت في أيار عام 2018.

النهار/ وجدي العريضي

كشف عن أن وكيل وزراة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أكد أن مسألة العقوبات الأميركية على بعض المسؤولين في لبنان ستتولى فصولها وثمة مفاجأة من العيار الثقيل في بعض الأسماء وستطاول أشخاصاً مقربين من مرجعيات سياسية بارزة.

ولفت إلى ان شينكر قال إذا التزمت الحكومة اللبنانية العتيدة بالإصلاحات وما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون عبر الورقة الإصلاحية التي قدمها في قصر الصنوير للمسؤولين والأحزاب فإن حجم المساعدات الدولية التي ستخصص للبنان لن نصل أكثر من أربعة مليارات دولار وقد طلقت كل بنود الورقة الإصلاحية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

كشف عن أن الرئيس المكلف مصطفى أديب تلقى نصيحة فرنسية بضرورة إجراء المشاورات اللازمة مع المعنيين لإعداد تشكيلة وزارية تحظى بقبول الجميع. ولفت إلى أن أبواب المشاورات ما تزال مشرعة للتوصل إلى اتفاق على حكومة تتمكن من نيل الثقة النيابية.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن مصادرها قولها أن الروس يعتبرون أن لا حل في لبنان الّا الحل السياسي، وأن القيادة الروسية تدعو جميع الأفرقاء في لبنان دائماً الى أن يتحاوروا في السياسة وينتجوا حلاً، وربطت بين إيجاد حل لبنان وبين الإتفاق الأميركي – الإيراني ونتائج الإنتخابات الأميركية.