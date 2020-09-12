the_sydney_morning_herald

إندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت بعد شهر على مرور الإنفجار الكارثي

اندلع حريق هائل في مرفأ بيروت يوم الخميس، مما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين أصيبوا بصدمة جراء الانفجار الكارثي الذي وقع الشهر الماضي في المكان نفسه وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

ولم يتضح سبب اندلاع الحريق في المنشأة ، التي سبق ان دمرها الانفجار في 4 آب عندما انفجر ما يقارب 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم ، مما تسبب في موجة اهتزازية دمرت النوافذ والأبواب والجدران على بعد كيلومترات.

وتصاعدت اعمدة الدخان السوداء من الميناء ظهر يوم الخميس. وضّح الجيش اللبناني إن الحريق قد نشب في مستودع في المنطقة الحرة في الميناء حيث يتم الاحتفاظ بالنفط والإطارات.

وأضافت أن عملية اطفاء الحريق مستمرة وأن مروحيات عسكرية تشارك في العملية.

وجهت المحطات التلفزيونية المحلية نداءاً للشركات التي لديها مكاتب بالقرب من الميناء طالبتاً من موظفيها مغادرة المنطقة.

وأغلقت القوات الطريق الرئيسية التي تمر بالقرب من الميناء ، وحولت حركة المرور إلى مناطق أخرى.

وطالبت السلطات من المواطنين الابتعاد عن الطرق المؤدية للميناء للسماح لسيارات الإطفاء بالتحرك بسرعة.

أثار مشهد الحريق الضخم الذعر بين السكان، على الرغم من عدم ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد جوزيف مسلم إن الشرطة ليس لديها معلومات عما يجري في الميناء، مضيفا أن المنشأة كانت تحت سيطرة الجيش.

وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن الحريق نجم عن احتراق الإطارات والزيت ، قال: "لا أعرف. يمكن أن تكون حاويات. لا أعرف حقًا ما يوجد".

يعد هذا ثانى حريق فى الميناء هذا الاسبوع. يوم الثلاثاء، اندلع حريق صغير ، مما تسبب أيضًا في بعض الذعر ، وتم إخماده بسرعة.

روسيا اليوم

مسؤول عسكري يمني: التحالف يقصف أهدافا في صنعاء

شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، على هدفين في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان والمتحدث باسم الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وضاح الدبيش، أن مقاتلات شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي.

وقال المتحدث إن التحالف استهدف اجتماعا لقيادات رفيعة لجماعة "أنصار الله" في المعسكر.

بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن 6 هجمات استهدفت معسكرا للمهندسين العسكريين اليوم السبت.

ولم يؤكد التحالف الذي تقوده السعودية تعرض الرياض لهجوم، ولكنه قال إنه اعترض ودمر عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي أطلقت صوب السعودية يوم الخميس.

ويأتي الهجوم بعد أن أعلن الحوثيون أنهم هاجموا "هدفا مهما" في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

ومنذ سبتمبر العام الماضي قلص التحالف قصف العاصمة صنعاء بعد بدء الرياض محادثات غير مباشرة مع الحوثيين.

وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المدن عام 2014 بعد طرد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء.

صحافة العدو الإسرائيلي

Israel News

توافق إسرائيل والبحرين على تطبيع العلاقات

أصبحت البحرين رابع دولة عربية تعترف بإسرائيل ، بعد أسابيع فقط من الإمارات ؛ بيان مشترك لقادة إسرائيليين وأمريكيين وبحرينيين وصف الاتفاق بأنه "اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط". البحرين ستنضم إلى الإمارات في حفل التوقيع في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

تجعل الاتفاقية البحرين رابع دولة عربية ، بعد مصر والأردن والإمارات ، تربطها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. ومن بين الدول العربية الأخرى التي يعتقد أنها على وشك الاعتراف الكامل بإسرائيل عمان والسودان. بينما تبارك المملكة العربية السعودية ، اللاعب الإقليمي القوي ، ضمناً الصفقات ، من غير المتوقع أن تتحرك بسرعة.

مثل الإمارات العربية المتحدة ، لم تخض البحرين أبدًا حربًا ضد إسرائيل ولا تشاركها حدودًا. لكن البحرين ، مثل معظم دول العالم العربي ، رفضت منذ فترة طويلة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ظل عدم وجود اتفاق سلام يقضي بإنشاء دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

يمكن أن يعطي الاتفاق دفعة لنتنياهو، الذي وجهت إليه تهم فساد العام الماضي. وقال نتنياهو إن الصفقات مع دول الخليج العربية "هي النتيجة المباشرة للسياسة التي قادتها على مدى عقدين من الزمن، أي" السلام مقابل السلام ، والسلام من خلال القوة ".

وطالبت الصفقة الإسرائيلية الإماراتية إسرائيل بوقف خطتها المثيرة للجدل لضم أراض محتلة في الضفة الغربية يريدها الفلسطينيون. سرعان ما بدأت المكالمات الهاتفية في العمل بين الدول حيث استمروا في مناقشة الصفقات الأخرى، بما في ذلك الرحلات الجوية المباشرة.

في حين أن عدد سكان الإمارات العربية المتحدة لا يزال صغيراً ولا يوجد لدى الاتحاد تقليد للوقوف في وجه الاستبداد في البلاد، فإن البحرين تمثل دولة مختلفة تمامًا.