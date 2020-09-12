الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً حضره قائد الجيش والضباط المعنيون بالاشغال في المرفأ وإدارة المساعدات

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ"الدور الذي قام به الجيش بمختلف وحداته، بعد الكارثة التي وقعت نتيجة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي"، مؤكداً "ضرورة الاستمرار في هذا العمل لإزالة الآثار التي نتجت عن الانفجار وتوفير المساعدات للمتضررين وإيصالها إليهم، ومسح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وفي المناطق المجاورة، تمهيداً لبدء عملية الإعمار وترميم المنازل المتضررة قبيل حلول فصل الشتاء". واعتبر الرئيس عون أن "التنظيم الذي اعتمد في مواجهة تداعيات الانفجار، سواء في عمليات الإغاثة أو في رفع الأنقاض أو في مساعدة العائلات المتضررة أو تسلم المساعدات التي وردت من دول شقيقة وصديقة، حقق النتائج المرجوة منه لجهة الدقة في التنفيذ وتغطية كل الأماكن المتضررة وتأمين المساعدات العاجلة ومتابعة العمل في مرفأ بيروت".

كلام الرئيس عون جاء في خلال ترؤسه اجتماعاً حضره قائد الجيش العماد جوزاف عون والضباط المعنيون بمتابعة الأشغال في مرفأ بيروت والبقعة المحيطة به، وإدارة المساعدات التي تلقاها لبنان، وعمل الجمعيات، الذين قدموا عرضاً مفصلاً عما تحقق منذ الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي حتى اليوم، والإجراءات المتخذة والصعوبات التي تعيق العمل. وقد تولى كل ضابط شرح الشق المتعلق بالمهام الموكلة إليه.

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة: "نأمل بشدة" تسوية خلاف تركيا واليونان دبلوماسياً

أعربت الأمم المتحدة، عن أملها الشديد في أن يتم تسوية الخلافات التركية اليونانية عبر القنوات الدبلوماسية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام إستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وأوضح دوجاريك، أن "الأمم المتحدة على اتصال بأطراف عديدة، ونأمل بشدة أن يتم تسوية الخلافات التركية اليونانية، عبر القنوات الدبلوماسية". وأضاف: "لاحظنا أن هناك اتصالات مباشرة بين ممثلين أتراك ويونانيين، تحت رعاية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ونأمل أن تستمر هذه المحادثات في أجواء إيجابية". وفي وقت سابق، شددت وزارة الخارجية التركية، على أنه من أجل خفض التوتر، يتوجب على اليونان سحب سفنها العسكرية من محيط سفينة "الريس عروج" التركية للتنقيب، ودعم مبادرة "الناتو" لفض النزاع.