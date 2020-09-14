الجمهورية 7/9/2020

في أي مأكولات يختبئ الكولاجين؟

أظهرت مجموعة أبحاث أن مكملات الكولاجين فعالة في تحسين مرونة الجلد، والترطيب وظهور التجاعيد، وأن مشروب مرقة العظام المصنوع من عظام الحيوانات وأنسجتها لاقى أهمية كبرى في المجال الصحّي، فإن إدخال المنتجات الحيوانية كجزء من الغذاء قد يشكل طريقة صغيرة لمنح الجسم بعض المكونات الأسياسية لبناء الكولاجين، بالإضافة الى معادن أخرى ضرورية كالكالسيوم والماغنيزيوم والتي لا تحتوي على أي مركبات غريبة أو مواد مضافة. كذلك الدجاج والحبش والسمك، تعتبر خيارات جيدة لدعم إنتاج الجسم للكولاجين، ويرجع السبب في ذلك إلى أن البروتينات الحيوانية تعتبر بروتينات كاملة أي أنها تتضمن كل الأحماض الأمينية التسعة الأسياسية التي يجب استمدادها من الطعام. الرخويات مثل المحار فهي غنية بالنحاس الذي يحتاجه الجسم من أجل توليف الكولاجين وأيضاً الإيلاستين وهو بروتين أساسي آخر يحافظ على صحة البشرة والأنسجة الضامة. ثم الحمضيات والتوت تحتوي على جرعات عالية من الفيتامين c الأساسي لعملية انتاج الكولاجين، والخبر الجيّد أن العديد من الفاكهة الملوّنة يحتوي على كميات مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تؤدي أيضاً دوراً كبيراً في محاربة الشيخوخة والتوتر وحماية الجلد من التلف. الثوم أخيراً هناك دليل على أن مركبات عديدة متوافرة في الثوم قد تساهم في التصدّي لتدهور البروكولاجين الأساسي لبناء الكولاجين.

النهار 8/9/2020

لقاحات محتملة ضد كوفيد-19 تعرضها الصين للمرّة الأولى

عرضت الصين لقاحات محلية ضد فيروس كورونا، فيما يحاول هذا البلد الذي اكتُشف فيه الوباء، تحسين سمعته. وتعلّق آمال كبيرة على لقاحات محتملة من إنتاج الشركتين الصينيتين "سينوفاك بايوتك" و"سينوفارم" معروضة في المعرض التجاري في بيجينج، ولم يطرح أي منها في السوق حتّى الآن، لكن منتجيها يأملون في أن تتم الموافقة عليها بعد انتهاء تجارب المرحلة الثالثة التي تعتبر مهمّة جداً، في وقت مبكر من نهاية السنة. وقال ممثّل ل"سينوفاك" لوكالة فرانس برس إنّ شركته "أكملت بناء مصنّع لقاحات" يمكنه إنتاج 300 مليون جرعة سنوياً. وتروّج وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون على السواء، للتقدّم المحرز في إنتاج لقاحات محلية باعتبارها علامة على حسن القيادة الصينية ومرونتها في مواجهة تهديد صحي غير مسبوق ضرب الاقتصاد العالمي.

الجمهورية 8/9/2020

مستقبل حرير العنكبوت في الطب

طوّر باحثون في جامعة بايرويت University of Bayreuth في ألمانيا مواد حيوية جديدة، يمكنها منع العدوى والمساعدة في التعافي والشفاء. وتعتمد هذه المواد المُطورة ذات البنية النانوية على بروتينات حرير العنكبوت. إضافةً إلى قدرتها على منع مستعمرات البكتيريا والفطريات من التكوّن فهي تساعد في تجديد الأنسجة البشرية بشكل استباقي، ممّا يجعلها نموذجاً مثالياً يمكننا استخدامه في الغرسات الطبية وضمادات الجروح والأطراف الصناعية والعدسات اللاصقة. عند اختيار المادة المطوّرة على البكتيريا العقدية المعروفة بمقاومتها للعديد من مضادات البكتيريا لاحظ العلماء عدم قدرة هذه البكتيريا على التشبث بسطح هذه المادة. وبالتالي، فقد يحدّ ذلك من تكوّن رقائق الميكروبات المجهرية على أسطح الأدوات الطبية والمعدات الرياضية والعدسات اللاّصقة والأطراف الصناعيّة وغيرها من الأسطح التي نلامسها بشكل متكرّر في حياتنا اليوميّة.

الشرق الأوسط 10/9/2020

أكثر من مليار شخص يواجهون النزوح بحلول 2050

يواجه أكثر من مليار شخص خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية، وذلك حسب تقرير جديد للتهديدات البيئية على مستوى العالم. ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات بحلول عام 2050 مما يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبيّن البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر وآسيا الوسطى والشرق الأوسط قد يجبرون على الهجرة بحلول عام 2050. وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليوناً في عام 2019، حسب التقرير. ويصنف السجل التهديدات في فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستويات البحر وزيادة درجات الحرارة في الفئة الأخرى.

الجمهورية 10/9/2020

كورونا وعودة المدارس: الخطر على الأطفال "ضئيل"

أشارت دراسة بريطانية، الأكبر في العالم حتى الآن في هذا الصدد، إلى أنّ فرص وفاة الأطفال بمرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا "ضئيلة". وقال كالوم سمبل، أستاذ صحة الطفل والمتخصّص في تفشي الأمراض في جامعة ليفربول، إنّ "الأعراض الشديدة للمرض نادرة الحدوث في صفوف الأطفال، كما أنّ احتمال الموت نادر أيضاً"، وذكرت الدراسة أنّ 11 في المئة فقط من الأطفال طوّروا استجابة شديدة الالتهاب لفيروس كورونا. وشملت الأعراض التي عانوا منها: الإرهاق وآلام العضلات والتهاب الحلق وانخفاض عدد الصفائح الدموية، لكن لم تكن أيّ من هذه الحالات قاتلة، بحسب الدراسة.