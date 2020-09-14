TL

الهامش الزمني لمهلة إيمانويل ماكرون يضيق، فيما مروحة التكهنات تتسع بشأن التشكيلة الحكومية التي سيقدمها الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى رئيس الجمهورية.

المنار

إذاً، أبلغ الرئيس المكلف أن الثنائي الشيعي لا يرغب بالمشاركة في الحكومة وفق الأسس التي أطلقها للتشكيل، فالمشكلة في لبنان ليست مع الفرنسيين بل هي مشكلة داخلية ومن الداخل.

nbn

الصورة الحكومية بدأت تتوضح أكثر فأكثر. إصرار من الرئيس المكلف مصطفى أديب على شروطه بفرض تشكيلة وزارية بشكل منفرد، ومن دون مشاورات مع أي جهة أخرى. مسار يبدو أنه محفوف بالمخاطر حيث ينتظر أن يقوم الرئيس المكلف بتقديم تشكيلته المبطنة والسرية، إلى رئيس الجمهورية.

mtv

مدفوعاً بوجع الناس وجوعهم والخراب الاقتصادي والانتشار الرهيب لفيروس كورونا، وأخيراً، ونقول أخيراً بالضغط الفرنسي البناء والعقوبات الأميركية، يصعد الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا. والمعطيات المتوافرة تفيد بأن أديب قد يقدم تشكيلته لرئيس الجمهورية، تشكيلة حكومة الاختصاصيين الحياديين، ضمن مهلة الحث التي وضعها الرئيس ماكرون. والسؤال هل يوقع الرئيس عون مراسيمها، فتسلك البلاد طريق الفرج؟

NTV

تبعاً لنشرة التحكم المروري السياسي، فإن طريق بعبدا سيسلكها الرئيس المكلف مصطفى أديب، يقدم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية، الذي إما أن يوافق عليها وعندها تشق دربها إلى جلسة الثقة، وإما يرفضها ولا يصدر المراسيم الثلاثة المتعلقة بها، ويطلب من أديب إعادة "الخلطة" بما يؤمن المعايير.

OTV

الأنظار نحو الحادية عشرة من قبل ظهر الغد. فماذا سيحمل رئيس الحكومة المكلف معه إلى قصر بعبدا؟ وما هي النتيجة التي سيخرج بها اللقاء؟ لن نسترسل في التحليل، ولن نغوص في التمني. لكن عرضاً سريعاً للمواقف عشية الزيارة المرتقبة، يمكن أن يفي بالغرض.

LBC

هذه المرة، تشكيل الحكومة يبدو مختلفاً عن تشكيل كل الحكومات، منذ أول حكومة ما بعد الطائف، وصولاً إلى حكومة الرئيس حسان دياب.

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