لبنان الحر

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ إلى أن "كلام ​باسيل​ كان ليغيظني لولا تزامن مع عظة البطريرك ​الراعي​".

صوت لبنان

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس لراحة ‏نفس ‏ضحايا انفجار مرفأ بيروت في حاريصا، الأمم المتحدة بفرض التحقيق الدولي على ‏السلطات اللبنانية.‏

radio orient

أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان، إلى أنه ‏‎"‎بعدما رحبنا جميعاً بالمبادرة الفرنسية على اعتبار أنها ‏مبادرة جامعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، أصبحنا اليوم أمام معادلة واضحة، تأليف حكومة الأمر الواقع عبر الاستقواء بالخارج ‏واحتمال كسر الميثاقية في جلسة الثقة.

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، أن "مصلحة البلد ومصلحة الرئيس المكلف ​تأليف الحكومة​ ​أن يسعى للنجاح بأفضل مجموعة من الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة".

صوت المدى

أشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ إلى أنه "اليوم الذكرى الـ40 لشهداء و​ضحايا​ ​انفجار مرفأ بيروت​، ونتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ من فقد حياته أو أحباءه أو منزله، بفعل الإهمال و​الفساد​.