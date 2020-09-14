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لبنان الحر
أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أن "كلام باسيل كان ليغيظني لولا تزامن مع عظة البطريرك الراعي".
صوت لبنان
طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس لراحة نفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت في حاريصا، الأمم المتحدة بفرض التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية.
radio orient
أشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان، إلى أنه "بعدما رحبنا جميعاً بالمبادرة الفرنسية على اعتبار أنها مبادرة جامعة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، أصبحنا اليوم أمام معادلة واضحة، تأليف حكومة الأمر الواقع عبر الاستقواء بالخارج واحتمال كسر الميثاقية في جلسة الثقة.
اذاعة النور
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، أن "مصلحة البلد ومصلحة الرئيس المكلف تأليف الحكومة أن يسعى للنجاح بأفضل مجموعة من الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة".
صوت المدى
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أنه "اليوم الذكرى الـ40 لشهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ من فقد حياته أو أحباءه أو منزله، بفعل الإهمال والفساد.