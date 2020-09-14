قال ديوان الرئاسة القبرصية، إن الولايات المتحدة وقبرص وقعتا على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الدفاع. ووقع الوثيقة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس. وتتضمن إنشاء مركز تدريب دفاعي في الجزيرة من خلال توفير تمويل أولي من الحكومة الأميركية، لتشييدها وتشغيلها".

أكد سيناتور جمهوري أمريكي بارز، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا إلى جزيرة يونانية، بسبب السياسات "المقلقة" التي تتبعها أنقرة. وقال السيناتور عن ولاية ويسكونسين رون جونسون "لا نعرف ماذا سيحصل لإنجرليك. نأمل في الأفضل لكن علينا وضع خطة للسيناريو الأسوأ".

اعتقلت السلطات التركية 28 شخصاً وتبحث عن 25 آخرين على خلفية اتهامم بصلة خلالة محاولة الإنقلاب الفاشلة عام 2016 وشكلت المداهمات 7 ولايات، وهذه الحملة هي الثانية خلال أسبوع بعد صدور مذكرات اعتقال بحق 117 شخصاً بينهم عسكريون وشرطيون ومحامون.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتحاد الأوروبي يضحي بمصالحه الحيوية من أجل تحقيق الرغبات الآنية في مواكبة الولايات المتحدة في سعيها "معاقبة" روسياً مشدداً على أن موسكو لن تترك مثل هذه الإجراءات دون رد، مشيراً إلى أن "مبدأ المعاملة بالمثل في الشؤون الدولية لم يلغه أحد".

أوقفت الشرطة البيلاروسية نحو 250 شخصاً شاركوا في مظاهرات احتجاجية في العاصمة مينسك، مشيرة إلى أن "جميعهم استخدموا أعلاماً ورموزاً أخرى غير مسجلة وفق النظام المتبع، وشعارات مختلفة المضامين، بما فيها مسيئة". وذكرت أن العدد الإجمالي للمشاركين في الاحتجاجات في أنحاء البلاد اليوم لم يتجاوز 3 آلاف. ولاحقاً وصلت قافلة من العربات الأمنية إلى مكان تجمع للمحتجين في مينسك، حاولوا الانطلاق

منه إلى حي يقطنه عدد من كبار المسؤولين. وبدأت بتوقيف وتفريق المشاركين في التجمع".

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمثال منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف السبت ضابطي شرطة في ولاية كاليفورنيا غربي البلاد بأنهم "حيوانات يجب ضربهم بقوة" وذكرت الشرطة أن الضابطين أصيبا برصاص في الرأس خلال الهجوم، وهما في حالة خطيرة، بينما تجري عمليات ملاحقة واسعة في المدينة للقبض على المنفذ.

صب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزيت على النار في مباحثات "بريكست" المتأزمة، متهماً الاتحاد الأوروبي بالتهديد بضرب وحدة أراضي بلاده من خلال فرض حصار على إيرلندا الشمالية. وقال إن الاتحاد الأوروبي بات يهدد الآن عندما تعثرت المفاوضات بالتحول إلى "التفسير القاسي للبروتوكول بشأن إيرلندا الشمالية بغية ترسيم الحدود الفعلية عبر البحر الإيرلندي" إذا لم توافق لندن على شروط بروكسل.