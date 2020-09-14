الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر ديبلوماسية قولها إن رسائل فرنسية قد وصلت إلى بيروت، ومن خلال ثلاثة موفدين كلّفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متابعة عملية تشكيل الحكومة في كل تفاصيلها وعقدها السياسية الداخلية، حيث أن الواقع السياسي قد بات في مكان بعيد عن واقع الشارع، وأن عواصم القرار تسعى إلى تحديد المخارج للسلطة السياسية عبر ما طرحه الرئيس الفرنسي، ولكن من دون الدخول في أية عمليات تكوين للسلطة لاعتبارات عدة، ولهذه الأسباب امتنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأييد أو طرح إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الوقت الحالي، نظراً لاستحالة تحقيق هذا الأمر في المدى المنظور، وتحديداً في الوقت الذي تشهد فيه الساحة المحلية تحدياً مالياً غير مسبوق، وسط الحديث عن وقف الدعم الرسمي للغذاء والدواء والمحروقات وتبدو فيه الدولة على مشارف العديد من التحديات.

الديار/ محمد علوش

تؤكد مصادر قيادية في 8 آذار أن رئيس المجلس النيابي نبيه يرى لا مصلحة له بتفشيل المبادرة الفرنسية وهو من أكثر المتمسكين بها، ولكنه بات يشعر بأن هناك من يضغط على الفرنسيين، إما من الخارج وإما من الداخل، لأن من ينقل للفرنسيين الواقع اللبناني ينقله بعين غير حيادية، كاشفة أن الساعات القليلة المتبقية من المهلة الفرنسية قد تكون محملة بمفاجآت تفوق التوقعات.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن المبادرة الفرنسية ترتكز على فكرة أساسية وهي تشكيل حكومة استثنائية ربطاً بالوضع الاستثنائي القائم، هذا الوضع الذي يستدعي تجاوز كل الطرق التقليدية والكلاسيكية في التأليف، وبعد تجاوز الأزمة المالية يكون لكل حادث حديث، لأنّ باريس لا يمكنها إنقاذ لبنان إذا كانت السلطة التي أوصلت البلد إلى الانهيار تتمسّك بمواقع نفوذها وتريد أن تواصل قواعد العمل نفسها. كما اعتبر انه في حال وافقت باريس على إبقاء وزارة المال بيَد وزير شيعي يسمّيه الثنائي الشيعي من خلال لائحة يرفعها للرئيس المكلف لاختيار شخصية من بينها، فهذا يعني أنّ أولوية باريس تتجاوز التسوية الحكومية إلى التسوية النهائية التي تستدعي انتزاع ثقة طهران من أجل أن تكرِّس دورها كراع "عادل ونزيه" في منطقة تُعاد هندستها من جديد، وتريد فرنسا أن يكون لها موطئ قدم فيها انطلاقاً من لبنان.

نداء الوطن/ كلير الأشقر

رأت أن المسألة أكبر من تأليف حكومة ذات مهمة إصلاحية، سواء تولى الرئيس المكلف مصطفى أديب، شكلياً، تأليفها، أم كان للرئيس سعد الحريري بصماته في تسمياتها. إنها أشبه بمرحلة انتقالية، يعرف الجميع كيف ستبدأ لكنهم يجهلون تماماً كيف ستنتهي. ولهذا سيكون من الصعب جداً التعامل مع التطورات على أنّها موضعية ترتبط باسم من هنا أو حقيبة من هناك.