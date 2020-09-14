روسيا اليوم

اليونيفيل" تفتح تحقيقاً في اختراق طائرة مسيرة إسرائيلية أجواء لبنان

أعلنت "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة على لسان الناطق باسمها أندريا تيننتي فتحها تحقيقاً في قضية الطائرة المسيرة الإسرائيلية التي تم إسقاطها من طرف الجيش اللبناني في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم "اليونيفيل" إن هذا القرار جاء بعد "إبلاغ هيئته من طرف السلطات اللبنانية بإسقاط الطائرة في منطقة عيتا الشعب ومعاينة وفد من اليونيفيل الموقع والطائرة"، مشيراً إلى أن القضية ستتابع مع الطرف الإسرائيلي المسؤول المفترض عن اختراق الأجواء اللبنانية.

وأضاف الناطق أن "الانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الإسرائيلية"، تشكل "انتهاكاً للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وهي تؤدي إلى تصعيد التوترات، كما يمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل". وذكر بالإدانات التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة لانتهاكات السيادة اللبنانية في عدة مناسبات وبدعواته لاحترام القرار الأممي 1701.

The Jerusalem Post

تركيا: الولايات المتحدة بحاجة للعودة إلى الموقف المحايد في ما يخص قبرص

أقرت تركيا إلى حاجة الولايات المتحدة للعودة إلى موقف محايد بشأن قبرص، بعد أن وقعت واشنطن ونيقوسيا مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب.

قال وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص لمدة 33 عامًا وتعميق تعاونها الأمني ​​مع نيقوسيا. قال بومبيو، خلال زيارة لقبرص، يوم السبت، إن واشنطن ما زالت "قلقة للغاية" بشأن تصرفات تركيا في شرق البحر المتوسط​​، حيث تواجه مواجهة مع اليونان وقبرص بشأن مناطق بحرية يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن "مذكرة التفاهم لن تخدم السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​وستضر بحل مشكلة قبرص". وأضافت أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة زادت التوترات في شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة "ندعو الولايات المتحدة للعودة إلى سياسة الحياد التي تتبعها تقليدياً في جزيرة قبرص والمساهمة في الجهود الرامية إلى حل القضية القبرصية".