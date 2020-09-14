الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل: نحن مع ثقافة الإنجاز وهناك خطر على المبادرة الفرنسية

الدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة ولن نكون إلا مسهلين للحكومة

عقد رئيس تكتل لبنان "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه عن التطورات بعد 40 يوماً على انفجار مرفأ بيروت، من ترسيم الحدود إلى المبادرة الفرنسية فالحياد.

بداية قدم باسيل التعازي لأهالي الضحايا والمصابين "لأن الحزن لا ينتهي مع مرور الوقت وخصوصاً لمن فقد أهله وأحباءه بفعل الفساد والإهمال ونتيجة تعدي أيادي الشر على حرمة الحياة بالمتاجرة أو بتهريب مواد خطرة انتهت بتفجير العاصمة". وقال: "ما حصل حتى الآن من رفع الركام وتحقيق وترميم ومساعدات ووعود، لا يكفي لبلسمة الجراح وإيواء المشردين والمقهورين الذين ينتظرون العدالة، لذلك على القضاء أن يستعجل ويكون عادلاً وغير خاضع للشعبية والتواصل الاجتماعي.

وكالة الأناضول

أمير قطر: الحوار الأفغاني فرصة تاريخية هامة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن مفاوضات السلام الأفغانية بالعاصمة الدوحة تمثل فرصة تاريخية هامة. جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر عبر تويتر، قال فيها: "نرحب بجميع الوفود المشاركة في مفاوضات السلام في الدوحة، ونتمنى للأشقاء الأفغان النجاح في جهودهم لإحلال السلام بعد عقود من الصراع". وأضاف أن "هذا الحوار يمثل فرصة تاريخية هامة لطالما انتظرها الشعب الأفغاني لتحقيق طموحاته في الوحدة الوطنية والتنمية والازدهار".

وكالة أنباء رويترز

وزير: تركيا سترسل سفينة تنقيب ثانية إلى البحر الأسود

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن بلاده سترسل سفينة تنقيب ثانية للعمل في البحر الأسود، وذلك بعد أسابيع من إعلان أنقرة عن أكبر كشف تركي للغاز الطبيعي إلى الآن في المنطقة. وأضاف الوزير على تويتر "سفينتنا، والتي يستمر العمل في تجهيزها، ستبدأ التنقيب في البحر الأسود". وأضاف دونماز أن السفينة (القانوني) ستدعم سفينة التنقيب الفاتح التي كشفت حقل الغاز الطبيعي، الذي يبلغ مخزونه 320 مليار متر مكعب، على بعد نحو مئة ميل بحري شمالي الساحل التركي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الوفد الليبي في القاهرة يصدر بياناً عقب انتهاء زيارته

أنهى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا وشخصيات قيادية ليبية زيارة لمصر، تم خلالها مع الخارجية المصرية مناقشة عدة قضايا تمحورت حول آليات حل الأزمة في ليبيا، وضرورة التعاون مع الإدارة المصرية. وأكد بيان الوفد الليبي في القاهرة، بحسب موقع "المختار العربي" أنه تم التأكيد في هذه اللقاءات على التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وعلى حرمة الدم الليبي، وضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاث في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله.