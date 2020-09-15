TL

لم يحمل الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا تشكيلة حكومية مفضلاً التريث في تقديمها إلى رئيس الجمهورية لمزيد من المشاورات.

لقاء عون أديب تلاه سلسلة مشاورات باشرها الرئيس عون مع الكتل النيابية تستمر يومين لاستطلاع مواقفها من الملف الحكومي، قبل أن يلتقي الرئيس المكلف مجدداً خلال اليومين المقبلين.

المنار

هل حلت الواقعية بدل لغة فرض الأمر الواقع؟ فعاد المعنيون بتشكيل الحكومة إلى قراءة الوقائع بأولويات وطنية ؟ أم أنها مناورات جديدة وفق أجندات عديدة ما زالت تتحكم بمسار اللبنانيين؟

nbn

حتى الساعة حركة بلا بركة ... وملف التأليف الحكومي ... مكانك راوح.

من دون ملف أو حتى تشكيلة وبيدين خاليتين توجه الرئيس المكلف مصطفى أديب إلى قصر بعبدا واضعاً اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في إطار المزيد من التشاور.

mtv

14 أيلول 1982 - 14 أيلول 2020 ثمانية وثلاثون عاماً على استشهاد الرئيس بشير الجميل.

وفي هذه الأعوام كلها لبنان القوي يستشهد كل يوم.

NTV

نهاد مصطفى، لؤي ملحم، شربل جبيلي وأنطوني تقلا أنتم أسماؤنا الفضلى والحسنى لليوم وكل نهار يشرق فيه الإرهاب وأمام شهادتكم تسقط الأسماء والعهود والحكومات بمؤلفيها وصانعيها.

OTV

أمام قدسية الشهادة، ما أحقر أقوال البعض، وما أحط أفعالهم في حق الوطن.

شهداء الجيش يستشهدون في مواجهة الإرهاب، أما هم، فيعربدون في السياسة، ويمارسون الألاعيب نفسها التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم من مأساة.

LBC

قلب الثنائي الشيعي طاولة التأليف في وجه الرئيس المكلف، ويمكن القول في وجه رئيس الجمهورية وأوصل رسالة إلى من يعنيهم الأمر، باللغتين العربية والفرنسية، مفادها: وزير المال من الطائفة الشيعية ونحن من يسميه، شاء من شاء وأبى من أبى.

الميادين

أكدت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين يسهم في الاستقرار الإقليمي.

الجزيرة

أجرى وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي بيني غانتس.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، تم خلال الاتصال مناقشة أهمية "اتفاقية ابراهام" مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

العربية

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن قطر تلعب دوراً مهماً في استقرار المنطقة، وتخفيض التوتر في سوريا ولبنان.