لبنان الحر

شجب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشدة "الجريمة المروعة التي حصلت ليل أمس في منطقة جبل البداوي - المنية، وأدت إلى استشهاد أربعة عناصر من مخابرات الجيش اللبناني هم: المعاون نهاد مصطفى، الرقيب لؤي ملحم، العريف شربل جبيلي والعريف أنطوني تقلا، وذلك خلال قيامهم بواجبهم في ملاحقة إرهابيين معروفين ومطلوبين للعدالة في ملف جريمة كفتون الأخيرة".

صوت لبنان

كلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بموجب موافقة استثنائية الجيش وبالتنسيق مع محافظ بيروت مروان عبود بمتابعة تنفيذ المهام التي أوكلت إلى الجيش المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ العامة في بيروت ولغاية 31 كانون الأول 2020.

radio orient

قدّمت منسقية تيار المستقبل في طرابلس، تعازيها إلى قيادة الجيش وعائلات العسكريين الأربعة الذين استشهدوا على يد الإرهاب ليل أمس.

وجاء في البيان: "إن الحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 4 عسكريين من مديرية المخابرات في جيشنا الوطني، لا يزيدنا إلا إصراراً وتمسكاً بدور الجيش وقيادته الحكيمة، حيث إن هذه المؤسسة تبقى صمام أمن وأمان للوطن. وإن استهداف الجيش هو استهداف لكل اللبنانيين، واستهداف للاستقرار الذي تسعى المؤسسة العسكرية للحفاظ عليه بكل ما أوتيت من قوة".

اذاعة النور

نددت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بالقرار الأميركي الذي استهدف ​حركة أمل​ و​تيار المردة​ بشخص الوزيرين السابقين ​علي حسن خليل​ و​يوسف فنيانوس​، للتعبير عن "التضامن الكامل مع ركنين أساسيين من أركان العمل الوطني اللبناني المقاوم".

صوت المدى

حذر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب أسعد درغام، خلال تشييع أحد ​شهداء الجيش اللبناني​ في عكار، من "الخلايا الإرهابية النائمة"، مشدداً على ضرورة "الاصطفاف إلى جانب أهالي المنطقة"، موضحاً أن "هناك غياب تام لأجهزة ​الدولة​ في هذه المنطقة ما أدى إلى التفلت وهذا أمر خطير".