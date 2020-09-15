رفض نتنياهو ضم سياسيين آخرين إلى الوفد الذي سيوقع اليوم " اتفاق ابراهام" مع الإمارات والبحرين في واشنطن واعتبر ذلك حق له، أدار وحده المداولات والمحادثات السرية لإحداث الاختراق في العلاقات مع البلدين الخليجيين.

قالت مصادر مقربة من وزير الخارجية غابي اشكنازي ان اختيار نتنياهو التوقيع مقابل وزراء خارجية يمس بمكانة اسرائيل من ناحية العرق والبروتوكول السياسي، مشيراً الى ان نتنياهو اصطحب معه افراد عائلته ولم يصطحب المسؤولين عن ملف السلام مع الدولتين العربيتين.

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاتفاقين مع الإمارات والبحرين المزمع توقيعهما اليوم بواشنطن، لن يدخلا حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة والتصويت عليهما في الكنيست. وأكدت المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو شلوميت برنياع - بارغو أن الاتفاقين بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين لن يسريا بمجرد توقيعهما بل بعد مصادقة الحكومة بأثر رجعي عليهما وقالت إن الاتفاق سيطرح لتصويت الكنيست.

ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن الاتفاق مع الإمارات سيتم تعريفه على أنه "اتفاق سلام"، وليس اتفاقاً لتطبيع العلاقات الرسمية. ويدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة بأثر رجعي على الاتفاق، وليس لحظة توقيعه.

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم توقيع" اتفاق ابراهام" "يوماً أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، هذا اليوم سوف يضاف إلى روزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية". وقال إن التهافت العربي نحو دولة الاحتلال المبتدأ بالإمارات ثم البحرين بتوقيع اتفاق استسلام عربي لصفقة القرن بعد أن أحبطت فلسطين الشق الرئيسي من هذه الصفقة، لتجد نفسها تصارع وظهرها مكشوف.

أجرى وزير الدفاع البحريني، عبدالله بن حسن النعيمي، محادثة هاتفية مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس, وتحدثا "عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدراتهما والمحافظة على الأمن الإقليمي"، على حد تعبير وكالة الأنباء الرسمية في البحرين التي اشارت إلى أن غانتس "عرض استضافة نظيره البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معاً".

أعلنت البحرين عن اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بحثا فيه "جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام".

كشفت وثائق أن نتان إيشل، الذي يعتبر أكثر المستشارين المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان مشتبهاً بارتكاب مخالفة رشوة وعرقلة إجراءات التحقيق. وجاء ذلك بعد أن قدم محامو ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، وثائق إلى المحكمة، في إطار ملف الفساد 2000 ضد نتنياهو. وقال المحامي شاحر بن مئير إن إيشل، الذي تولى منصب رئيس طاقم موظفي مكتب نتنياهو، خضع في آذار 2017 لتنصت سري من قبل الشرطة، بسبب الاشتباه بأنه كان حلقة الوصل بين نتنياهو وبين ناشر صحيفة "يسرائيل هيوم"، الثري الأميركي - اليهودي شيلدون أدلسون.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّة بهدم مسجد في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة، بحجة البناء غير المرخص، ويأتي قرار الهدم بعد أن رفضت سلطات الاحتلال، الاثنين، التماسًا ضد هدم مسجد القعقاع، ولكنها منحت القائمين عليه فترة 21 يومًا، للاعتراض على القرار.