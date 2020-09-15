كشف تقرير إيطالي عن تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الإيطالية وقطر، مرجحاً نقل أنظمة الحرب الجديدة التي تنتجها الصناعات الإيطالية إلى قطر. واستقبل قادة الجيش الإيطالي وفداً برئاسة قائد القوات البرية القطرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين على مدى 4 ايام ، للتوقيع على اتفاقات شراكة عسكرية مهمة,بينها اتفاق فني بين وزارتي الدفاع "للتعاون في قطاعي التعليم والتدريب".

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين، والعلاقات الروسية المصرية, وأكد شكري على أهمية تجميد الوضع الميداني، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل ورسمي، وتفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

رأي الدبلوماسي الأمريكي جيفري فيلتمان، أن تركيبة المحادثات الليبية في مونترو بسويسرا، وبوزنيقة بالمغرب صممت لاستبعاد المشير خليفة حفتر من المشهد السياسي. وأن ذلك يمنحه حافزاً لإثبات "أنه لا يمكن تهميشه".