أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمقتل أحد عناصر الهلال الأحمر التركي وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهما في منطقة الباب سوريا، من قبل أشخاص ملثمين في مركبتين بدون لوحات ترخيص.

بحث وزيرا خارجية مصر وروسيا هاتفياً مستجدات الملف السوري، وضرورة الاستمرار في الدفع قدماً بالمسار السياسي بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة استناداً إلى المرجعيات الأممية ذات الصلة.

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في الرياض مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، عدداً من الملفات المتصلة بعملية السلام وجهود الأمم المتحدة بهذا الشأن. وقال الحضرمي إن "الحكومة اليمينة لا يمكن ان تستمر في الالتزام بتعهداتها في اتفاق الحديدة إذا استمر الحوثيون في إفشال عمل البعثة الأممية والتهرب من التزاماتهم تجاه الاتفاق واستغلاله للتحشيد لحروبهم العبثية في مأرب والجوف."

التقى قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة للجيش بمدينة بنغازي شرق البلاد، الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أيمن بديع المكلف بمتابعة الشأن الليبي.وبحثوا "بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية".كما التقى الوفد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.